വാഷിങ്ടണ്‍: എച്ച് 4 വിസയുള്ളവരുടെ നിയമപരമായി ജോലിചെയ്യാനുള്ള അനുമതി ( വര്‍ക്ക് പെര്‍മിറ്റ്) എടുത്തുകളയുമെന്ന് ട്രംപ് ഭരണകൂടം. വിലക്ക് നിലവില്‍ വന്നാല്‍ ആയിരക്കണക്കിന് ഇന്ത്യക്കാര്‍ക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെടും. മൂന്നുമാസത്തിനുള്ളില്‍ വിലക്ക് നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് യുഎസ് ഫെഡറല്‍ കോടതിയില്‍ ട്രംപ് ഭരണകൂടം വ്യക്തമാക്കി. എച്ച്-4 വിസയിലൂടെ യുഎസിലേക്ക് കുടിയേറിയ നിരവധി ഇന്ത്യക്കാരെയാണ് തീരുമാനം ബാധിക്കുക.

ഒബാമ ഭരണകാലത്ത് എച്ച് 1ബി വിസയുള്ളവരുടെ പങ്കാളികള്‍ക്ക് യു.എസിലേക്ക് കുടിയേറ്റം നടത്താനുള്ള എളുപ്പ വഴിയായിരുന്നു എച്ച്4 വിസ നയം. ഈ വിസയില്‍ യുഎസിലെത്തുന്നവര്‍ക്ക് ജോലി ചെയ്യാന്‍ ഒബാമയുടെ കാലത്ത് അനുമതി നല്‍കിയിരുന്നു. ഈ അനുമതിയാണ് എടുത്തുകളയാനൊരുങ്ങുന്നത്.

പുതിയ നീക്കം ജോലിയുള്ള 71,000ത്തില്‍ അധികം ആളുകളെ ബാധിക്കും. ഇതില്‍ 90 ശതമാനവും ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നുള്ള വിദഗ്ദ തൊഴിലാളികളാണെന്ന് അമേരിക്കയിലെ കുടിയേറ്റനയ സ്ഥാപനത്തിന്റെ കണക്കുകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. സ്ത്രീകളാണ് ഇതില്‍ അധികവും.

ഒബാമ ഭരണകാലത്ത് 2015ല്‍ പുറപ്പെടുവിച്ച പ്രത്യേക ഉത്തരവ് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയത് ഇന്ത്യക്കാരായ ഐടി പ്രൊഫഷണലുകളായിരുന്നു. 2017 ഡിസംബര്‍ 25 വരെയുള്ള കണക്കു നോക്കിയാല്‍ ആകെ ഒരു ലക്ഷത്തിലേറെപ്പേരാണ് എച്ച്-4 വിസ നേടിയെടുത്തിരുന്നത്.

സേവ് ജോബ് യുഎസ്എ എന്ന സംഘടനയാണ് യുഎസ് ഫെഡറല്‍ കോടതിയില്‍ പരാതിയുമായി രംഗത്ത് വന്നത്. എച്ച-4 വിസയിലെത്തുന്നവര്‍ക്ക് വര്‍ക്ക് പെര്‍മിറ്റ് നല്‍കുന്നതിലൂടെ അമേരിക്കക്കാരായവര്‍ക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെടുന്നുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഇവര്‍ കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

എച്ച്-1 ബി വിസ അനുവദിക്കുന്ന കാര്യത്തില്‍ കൂടുതല്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവരാന്‍ ട്രംപ് ഭരണകൂടം ആലോചിക്കുന്നതായി വാര്‍ത്തകള്‍ വന്നിരുന്നു. ഇതിന് പുറമേയാണ് ഇരുട്ടടിപോലെ അടുത്ത പ്രഖ്യാപനം വന്നിരിക്കുന്നത്.

