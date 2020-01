ദാവോസ്: പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരേ രാജ്യത്തുടനീളം അരങ്ങേറുന്ന അതിരുവിട്ട പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള വിദേശ നിക്ഷേപത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്ന് സദ്ഗുരു ജഗ്ഗി വാസുദേവ്. ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങള്‍ വിദേശ രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പില്‍ ഇന്ത്യയുടെ വില ഇല്ലാതാക്കുമെന്നും ജഗ്ഗി വാസുദേവ് വ്യക്തമാക്കി.

സ്വിറ്റ്‌സര്‍ലാന്‍ഡിലെ ദാവോസില്‍ നടന്ന ലോക സാമ്പത്തിക സമിതി സമ്മേളനത്തിനിടെ ഇന്ത്യ ടുഡേ ടിവിയോട്‌ പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

നഗരത്തില്‍ ബസുകള്‍ കത്തിയമരുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത് നിക്ഷേപത്തിന് ആരാണ് തയ്യാറാവുകയെന്നും ജഗ്ഗി വാസുദേവ് വിമര്‍ശനം ഉന്നയിച്ചു. ഇന്ത്യയുടെ മുന്നിലുള്ള അനന്തമായ സാധ്യതകളില്‍ ദാവോസില്‍ പങ്കെടുത്തവര്‍ ആവേശഭരിതരാണെന്നും അതേസമയം തന്നെ രാജ്യത്തെ നിലവിലെ പ്രക്ഷോഭ പരമ്പരകള്‍ നിയന്ത്രണ വിധേയമാണോയെന്ന് അറിയണമെന്നും ജഗ്ഗി വാസുദേവ് പറഞ്ഞു.

പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തെ സദ്ഗുരു പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരായ മുസ്ലീംങ്ങളെ പുര്‍ണമായും ഒഴിവാക്കി പാകിസ്താന്‍, ബംഗ്ലാദേശ്, അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്‍ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെ ഹിന്ദുക്കളടക്കമുള്ള ആറ് ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗത്തിന് മാത്രം പൗരത്വം നല്‍കുമെന്നാണ് നിയമത്തെ എതിര്‍ക്കുന്നവരുടെ ധാരണയെന്നും സദ്ഗുരു കുറ്റപ്പെടുത്തി.

പുതിയ നിയമ ഭേദഗതയില്‍ ആരുടെയും പൗരത്വം നഷ്ടപ്പെടില്ലെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അയല്‍ രാജ്യങ്ങളില്‍ കൊടിയ പീഢനങ്ങള്‍ അനുഭവിച്ച ജനവിഭാഗത്തെ സംരക്ഷിക്കാനാണ് പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയെന്ന് കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കിയതാണെന്നും ജഗ്ഗി വാസുദേവ് ആവര്‍ത്തിച്ചു.

