സ്റ്റോക്‌ഹോം: അടച്ചുപൂട്ടലുകളും കര്‍ശനനിയന്ത്രണങ്ങളും ഏര്‍പ്പെടുത്തി യൂറോപ്പിലെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങള്‍ മഹാമാരിയെ പ്രതിരോധിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുമ്പോള്‍ സ്വീഡന്‍ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് അയഞ്ഞ സമീപനമാണ്‌.

തൊട്ടടുത്തുള്ള ഡെന്‍മാര്‍ക്കും ഫിന്‍ലന്‍ഡുമൊക്കെ അതിര്‍ത്തികള്‍ അടച്ചിടുമ്പോള്‍ സ്‌കൂളുകള്‍ക്ക് പോലും അവധി നല്‍കാതെ കൊറോണവൈറസിനെ പ്രതിരോധിക്കാന്‍ രാജ്യത്തിലെ ജനങ്ങളോട് അഭ്യര്‍ഥിക്കുക മാത്രമാണ് സ്വീഡന്‍ ചെയ്യുന്നത്‌. നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്താതെ കൊവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം ജനങ്ങളെ ഏല്‍പ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് രാജ്യം.

യൂറോപ്പുള്‍പ്പെടെ ലോകത്താകമാനം വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ വ്യാപ്തിയെ കുറിച്ച് രാജ്യത്തെ പൊതു ആരോഗ്യ സംവിധാനം വ്യക്തമായ വിലയിരുത്തല്‍ നടത്തിയിരുന്നു. രോഗപ്രതിരോധത്തിനായി മറ്റ് രാജ്യങ്ങള്‍ ഏതെല്ലാം മാര്‍ഗങ്ങളാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന്‌ സ്വീഡനിലെ ആരോഗ്യവിദഗ്ധര്‍ വിശദമായ പഠനം നടത്തി. അതിന് ശേഷം ജനങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ ബോധവത്കരണം നടത്തി. വൈറസ് വ്യാപനം കുറയ്ക്കാന്‍ അനുയോജ്യമായ മുന്‍കരുതല്‍ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കാന്‍ ജനങ്ങളോട് തന്നെ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

എന്നാല്‍ ഭരണസംവിധാനം ഇടപെടാതെ ജനങ്ങളോട് തന്നെ ആവശ്യമായ മുന്‍കരുതല്‍ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കാനാവശ്യപ്പെട്ടത് രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തും കടുത്ത വിമര്‍ശനമുയര്‍ത്തി. ലോകത്തെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെ മുന്നിലുള്ള ലക്ഷ്യം തന്നെയാണ് തങ്ങള്‍ക്കുള്ളതെന്നും എന്നാല്‍ അതിനായി സ്വീകരിക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയാണെന്നും പബ്ലിക് ഹെല്‍ത്ത് ഏജന്‍സി ഉന്നതോദ്യോഗസ്ഥന്‍ ആന്‍ഡേഴ്‌സ് ടെഗ്‌നെല്‍ വിശദീകരിച്ചു. പൊതുസംവിധാനങ്ങള്‍ നിശ്ചലമാകാതെ വൈറസ് വ്യാപനം കുറയ്ക്കുകയാണ് സ്വീഡന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ഇതിന് മുമ്പ് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്ന പല ദുര്‍ഘടസന്ദര്‍ഭങ്ങളിലും ഇത്തരം രീതികള്‍ പരീക്ഷിച്ച് വിജയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കൊവിഡിനെതിരെ ഇപ്പോള്‍ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന രീതി ഉതുവരെ ഫലപ്രദമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞതായും ടെഗ്‌നെല്‍ പറഞ്ഞു.

നഗരത്തില്‍ പരിഭ്രാന്തിയില്ലാതെ ജനങ്ങള്‍ നടന്നു നീങ്ങുന്നു. മാര്‍ച്ച് 27 ലെ ചിത്രം. ഫോട്ടോ: എഎഫ്പി

യൂറോപ്പിനെ വൈറസ് പ്രഭവകേന്ദ്രമായ ഇറ്റലിയില്‍ രോഗബാധിതര്‍ ഒരു ലക്ഷം കവിഞ്ഞു, മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 10,000 ലധികമാണ്. സ്‌പെയിനില്‍ 80,000 പേര്‍ക്ക് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിക്കുകയും 6,500 പേര്‍ക്ക് ജീവഹാനി സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. ബ്രിട്ടണില്‍ രോഗബാധിതര്‍ 20,000 കടന്നു. 1200 ലധികം പേര്‍ മരിക്കുകയും ചെയ്തു. അതേ സമയം സ്വീഡനില്‍ 3,700 പേര്‍ക്കാണ് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. മരണസംഖ്യ നൂറ്റിപ്പത്തും. ഔദ്യോഗിക റിപ്പോര്‍ട്ടാണിത്.

മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോള്‍ സ്വീഡനില്‍ രോഗബാധ-മരണനിരക്ക് കുറവാണ്. അത് തന്നെയാണ് സ്വീഡന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യമെന്നും അത് കൊണ്ടാണ് കൊറോണബാധയുടെ കാലത്തും ഭയം കൂടാതെ ജനങ്ങളോട് ആ ഭീഷണിയെ അഭിമുഖീകരിക്കാനാവശ്യപ്പെടുന്നതെന്നും ടെഗ്‌നെല്‍ പറയുന്നു. എന്നാല്‍ രോഗബാധയുടെ നിരക്ക് വന്‍തോതില്‍ വര്‍ധിക്കാനിടയായാല്‍ ആവശ്യമായ കര്‍ശനനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

സാമൂഹികവ്യാപനം ഉണ്ടായാല്‍ സമ്പര്‍ക്കവിലക്കേര്‍പ്പെടുത്തുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി സ്റ്റെഫാന്‍ ലോഫന്‍ നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഓരോ വ്യക്തികളും തയ്യാറായാല്‍ മാത്രമേ വൈറസിന്റെ വ്യാപനം തടയുക എന്ന ലക്ഷ്യം സാധ്യമാവുകയുള്ളുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. രോഗബാധിതര്‍ക്കു വേണ്ട സജ്ജീകരണങ്ങളും സ്വീഡന്‍ ഒരുക്കിക്കഴിഞ്ഞു.

സ്‌റ്റോക്ക്‌ഹോമില്‍ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ആശുപത്രി. ഫോട്ടോ: എഎഫ്പി

കര്‍ശനനിയന്ത്രണങ്ങളില്ലെങ്കിലും അധികൃതര്‍ ജനങ്ങള്‍ക്ക് മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. വീടുകളില്‍ തന്നെ തുടര്‍ന്ന് ജോലി ചെയ്യുക, അനാവശ്യയാത്രകള്‍ ഒഴിവാക്കുക, പ്രായമുള്ളവര്‍ സമ്പര്‍ക്കം ഒഴിവാക്കുക തുടങ്ങിയുള്ള പൊതുനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ ആദ്യമേ നല്‍കിയിരുന്നു. റസ്റ്റോറന്റുകള്‍, ബാറുകള്‍, നൈറ്റ് ക്ലബുകള്‍ ഇവിടങ്ങളില്‍ ഇരിപ്പിടങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിനനുസരിച്ച് സന്ദര്‍ശകരെ അനുവദിക്കാനും നിര്‍ദേശമുണ്ട്. യൂണിവേഴ്‌സിറ്റികള്‍ക്കും കോളേജുകള്‍ക്കും അവധി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ സ്‌കൂളുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ട്.

മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെ പോലെ കര്‍ശനനിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയാല്‍ ആളുകള്‍ക്കിടയില്‍ കൂടുതല്‍ പരിഭ്രാന്തി ഉണ്ടായേക്കാമെന്ന് കണ്‍സ്ട്രക്ഷന്‍ കമ്പനിയില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന ടോം പറയുന്നു. പരസ്പരം സഹായിച്ചും സഹകരിച്ചും എല്ലാവരും രോഗവ്യാപനം തടയാന്‍ അവരവരുടെ രീതിയില്‍ ശ്രമിക്കുന്നത് സന്തോഷം നല്‍കുന്നുണ്ടെന്നും ടോം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. സ്‌റ്റോക്ക്‌ഹോം ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള നഗരങ്ങളില്‍ തിരക്ക് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സാധാരണജനജീവിതം തുടരുന്നുണ്ടെന്നും ടേം പറഞ്ഞു.

