ജനീവ: കുട്ടികള്‍ക്ക് കോവിഡ് 19 പ്രതിരോധ വാക്‌സിന്റെ ബൂസ്റ്റര്‍ ഡോസ് നല്‍കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നില്ലെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയിലെ ചീഫ് സയന്റിസ്റ്റായ സൗമ്യ സ്വാമിനാഥന്‍. അപകടസാധ്യത കൂടുതലുള്ള വിഭാഗത്തിന് വാക്‌സിന്‍ നല്‍കുക എന്നതാണ് പ്രധാനം. മറ്റ് ഗുരുതര ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങളുള്ള ആളുകള്‍ക്കും ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കും ബൂസ്റ്റര്‍ ഡോസ് അത്യാവശ്യമാണെന്നും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

മറ്റ് ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങളില്ലാത്ത കുട്ടികള്‍ക്കും മുതിര്‍ന്നവര്‍ക്കും ബൂസ്റ്റര്‍ ഡോസ് നല്‍കേണ്ട സാഹചര്യം നിലവിലില്ല. ആരോഗ്യമുള്ള കുട്ടികള്‍ക്ക് ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് ആവശ്യമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകള്‍ ലഭ്യമല്ലെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. ഏതൊക്കെ വിഭാഗത്തിനാണ് ബൂസ്റ്റര്‍ ഡോസുകള്‍ കൂടുതലായി ആവശ്യം വരികയെന്ന് വിശദമായി പഠനം നടത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു. അമേരിക്കയിലും ചില യൂറോപ്യന്‍ രാജ്യങ്ങളിലും കുട്ടികള്‍ക്ക് ബൂസ്റ്റര്‍ ഡോസ് നല്‍കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സൗമ്യ സ്വാമിനാഥന്റെ പ്രതികരണം.

ഒമിക്രോണിന് കൂടുതല്‍ വകഭേദങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ഇപ്പോള്‍ പറയാന്‍ കഴിയില്ലെന്നാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ പറയുന്നത്. മുന്‍ വകഭേദങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വ്യാപനതോത് വളരെ കൂടുതലാണ് ഒമിക്രോണിന്. കൂടുതല്‍ ആളുകള്‍ രോഗബാധിതരാകുമ്പോള്‍ വൈറസിന് പുതിയ വകഭേദമുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഉയരും. ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് ഒമിക്രോണ്‍ കാരണമാകില്ലെന്ന് പറയാന്‍ കഴിയില്ലെന്നും രോഗികളുടെ എണ്ണം വര്‍ധിക്കുന്നത് ആശുപത്രികള്‍ക്ക് ഉള്‍ക്കൊള്ളാവുന്നതിന് മുകളിലേക്ക് എത്തുമെന്നും ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നു.

