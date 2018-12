ബ്യൂണസ് ഐറിസ്: മുതിര്‍ന്ന മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകന്‍ ജമാല്‍ ഖഷോഗിയുടെ കൊലപാതകവുമായി സൗദി കിരീടാവകാശിക്ക് ബന്ധമുള്ളതായി നേരിട്ടുള്ള തെളിവുകളില്ലെന്ന് യു.എസ് വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി മൈക്ക് പോംപിയോ. രഹസ്യാന്വേഷണ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ വിശദമായി പഠിച്ചതിന്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം പറയുന്നതെന്നും പോംപിയോ വ്യക്തമാക്കി.

അമേരിക്കയുടെ പ്രധാന സഖ്യകക്ഷിയാണ് സൗദി അറേബ്യയെന്ന പ്രസ്താവനയുമായി പോംപിയോ നേരത്തെ രംഗത്തു വന്നിരുന്നു. ഇറാനിലെ കാര്യങ്ങള്‍ നിയന്ത്രിക്കാനും ഇറാഖില്‍ തീവ്രവാദികള്‍ക്കെതിരെ പോരാടാനും സൗദിയുമായുള്ള സഖ്യം ആവശ്യമാണെന്നും പോംപിയോ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതിനിടെ, ഖഷോഗി വധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സിഐഎ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ സംബന്ധിച്ച ചോദ്യങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കാന്‍ അദ്ദേഹം തയ്യാറായില്ല.

ഒക്ടോബര്‍ രണ്ടിനാണ് ദുരൂഹമായ സാഹചര്യത്തില്‍ ഖഷോഗിയെ ഇസ്താംബുളിലെ സൗദി കോണ്‍സുലേറ്റില്‍നിന്ന് കാണാതായത്. ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം തുര്‍ക്കിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ സമ്മര്‍ദങ്ങളുടെ ഫലമായി ഖഷോഗ്ഗിയുടെ കൊലപാതകം തങ്ങള്‍ക്ക് പറ്റിയ തെറ്റായിരുന്നുവെന്ന് സൗദിക്ക് സമ്മതിക്കേണ്ടിവന്നിരുന്നു.

Content Highlight: No direct evidence between Saudi crown prince and Khashoggi's killing: US