ലണ്ടന്‍: പി.എന്‍.ബി.തട്ടിപ്പുകേസില്‍ ലണ്ടനില്‍ പിടിയിലായ നീരവ് മോദിക്ക് ജതടവറയില്‍ കൂട്ടിന് അധോലോക കുറ്റവാളി ദാവൂദ് ഇബ്രഹാമിന്റെ വലംകൈയായ ജാബിര്‍ മോത്തി. പാകിസ്താനിയായ മോത്തിയെ അമേരിക്കക്ക് കൈമാറുന്നതിനായാണ് ലണ്ടനിലെ ജയിലില്‍ പാര്‍പ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

നീരവ് മോദിയുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ ലണ്ടനിലെ കോടതി തള്ളിയതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് കേസ് വീണ്ടും പരിഗണിക്കുന്ന മാര്‍ച്ച് 29 വരെ സൗത്ത് ലണ്ടനിലെ ജയിലില്‍ കഴിയേണ്ടിവരുക. ഉയര്‍ന്ന സുരക്ഷ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉയര്‍ത്തുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ ചെയ്യാത്ത കുറ്റവാളികള്‍ക്കുവേണ്ടിയുള്ള ഹെര്‍മജെസ്റ്റീസ് ജയിലിലെ ബി കാറ്റഗറിയാണ് നീരവ് മോദിയുടേത്.

വെസ്റ്റ്മിന്‍സ്റ്റര്‍ കോടതിയാണ് നീരവ്‌മോദിക്ക് ജാമ്യം നിഷേധിച്ചത്. ജാമ്യത്തിന് വേണ്ടി നീരവിന്റെ അഭിഭാഷകന്‍ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പ്രോസിക്യൂഷന്‍ ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചതിനാല്‍ കോടതി ജാമ്യം നിഷേധിക്കുകയായിരുന്നു.

കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല്‍ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യന്‍ ഏജന്‍സിയായ എന്‍ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് നല്‍കിയ അപേക്ഷ പരിഗണിച്ച് നേരത്തെ നീരവ് മോദിക്കെതിരെ കോടതി അറസ്റ്റ് വാറണ്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. ഇതനുസരിച്ച് ബുധനാഴ്ച സ്‌കോട്ട്ലന്‍ഡ് യാര്‍ഡ് നീരവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു.

