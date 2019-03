ലണ്ടന്‍: പഞ്ചാബ് നാഷണല്‍ ബാങ്കില്‍ നിന്ന് 13,000 കോടിയുടെ തട്ടിപ്പ് നടത്തി നാട് വിട്ട നീരവ് മോദിയുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ ലണ്ടന്‍ കോടതി തള്ളി. വെസ്റ്റ്മിന്‍സ്റ്റര്‍ കോടതിയാണ് നീരവ് മോദിയുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയത്. അസാധാരണമായ കേസാണ് മോദിക്കെതിരെയുള്ളതെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു.

തെക്കന്‍ പസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ ദ്വീപ് രാജ്യമായ വാന്‍വാറ്റുവില്‍ നീരവ് മോദി പൗരത്വത്തിനായി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജാമ്യം നല്‍കിയാല്‍ നീരവ് മോദി കീഴടങ്ങില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതിന് ഗണ്യമായ തെളിവുകളുണ്ടെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു. ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് ഈ കോടതി തന്നെ നീരവ് മോദിയുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളുന്നത്. ഇതോടെ അടുത്ത മാസം 26 വരെ അദ്ദേഹം ജയിലില്‍ കഴിയേണ്ടി വരും. ഇനി 26-നാണ് കേസ് പരിഗണിക്കുക.

മദ്യവ്യവസായി വിജയ് മല്യയുടെ കേസിലേതിന് സമാനമായിട്ടായിരിക്കും ബ്രിട്ടീഷ് കോടതിയില്‍ നീരവ് കേസിലെയും നടപടിക്രമങ്ങള്‍.

