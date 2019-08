ഡൈറ്റണ്‍: അമേരിക്കയിലെ ഒഹിയോയില്‍ ഉണ്ടായ വെടിവെപ്പില്‍ 9 പേര്‍ മരിക്കുകയും 16 പേര്‍ക്ക് പരിക്കേല്‍ക്കുകയും ചെയ്തു. അക്രമിയും കൊല്ലപ്പെട്ടതായാണ് വിവരം. 24 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ അമേരിക്കയില്‍ നടക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ വെടിവെപ്പാണ് ഇത്.

ഒറിഗോണ്‍ ജില്ലയില്‍ അമേരിക്കന്‍ സമയം 1.22 ഓടെയാണ് അക്രമി ജനക്കൂട്ടത്തിന് നേരെ വെടിയുതിര്‍ത്തതെന്ന് ഡൈറ്റണ്‍ പോലീസ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോലീസ് ഇടപെട്ടത് അക്രമിയെ പെട്ടെന്ന് കീഴ്‌പ്പെടുത്താന്‍ സഹായിച്ചു. കുറഞ്ഞത് 16 പേരെയെങ്കിലും സമീപത്തെ ആശുപത്രികളില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

എന്നാല്‍ ഇവരുടെ ആരോഗ്യ സ്ഥിതി വെളിപ്പെടുത്താന്‍ പോലീസ് തയ്യാറായില്ല. ഡൈറ്റണ്‍ നഗരത്തിന് സമീപമുള്ള വിനോദ മേഖലയാണ് ഓറിഗോണ്‍ ജില്ല. ബാറുകളും റെസ്റ്റോറന്റുകളും ഏറെയുള്ള പ്രദേശമാണ് ഇവിടം. ഓറിഗോണ്‍ ജില്ലയില്‍ എവിടെയാണ് വെടിവെപ്പ് നടന്നത് എന്ന കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.

ടെക്‌സാസിലെ എല്‍പാസോയില്‍ ആള്‍ക്കൂട്ടത്തിന് നേരെ യുവാവ് നടത്തിയ വെടിവെപ്പില്‍ 20 പേര്‍ കൊല്ലപ്പെടുകയും നിരവധി പേര്‍ക്ക് പരിക്കേല്‍ക്കുകയും ചെയ്ത് മണിക്കൂറുകള്‍ മാത്രം പിന്നിടുമ്പോഴാണ് ഈ വാര്‍ത്ത പുറത്ത് വരുന്നത്.

