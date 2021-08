ടോക്യോ: ജപ്പാനില്‍ പാസഞ്ചര്‍ ട്രെയിനില്‍ നടന്ന കത്തിയാക്രമണത്തില്‍ ഒമ്പത് പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഒരു യാത്രക്കാരിയുടെ മുറിവുകള്‍ ഗുരുതരമാണ്. അക്രമി സംഭവസ്ഥലത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടെങ്കിലും പിന്നീട് പോലീസിന് കീഴടങ്ങി. വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരമാണ് അനിഷ്ടസംഭവമുണ്ടായത്.

പൊതുവെ അക്രമസംഭവങ്ങള്‍ കുറവായ ജപ്പാനില്‍ ഇതേ തുടര്‍ന്ന് സുരക്ഷ വര്‍ധിപ്പിച്ചു. ഒളിമ്പിക്‌സിന് ടോക്യോ ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നതിനാലാണിത്. ഒളിമ്പിക്‌സ് മത്സരങ്ങള്‍ നടക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന് കിലോമീറ്ററുകള്‍ അകലെയുള്ള സതേഗയാ വാര്‍ഡിലായിരുന്നു കത്തിയാക്രമണം.

കത്തിക്കുത്തില്‍ ഒരു യുവതിയ്ക്ക് ശരീരത്തിന്റെ പിന്‍ഭാഗത്ത് ഗുരുതര പരിക്കുകള്‍ സംഭവിച്ചതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ട്. ഓപ്പറേറ്റര്‍ക്ക് അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് ട്രെയിന്‍ അടിയന്തരമായി നിര്‍ത്തി. അക്രമകാരിയുടേതെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ഒരു കത്തിയും മൊബൈല്‍ഫോണും ട്രെയിനില്‍ നിന്ന് കണ്ടെടുത്തു. ആക്രമണം നടത്തിയെന്നവകാശപ്പെട്ട് സമീപത്തുള്ള സ്ഥാപനത്തിലെത്തിയ യുവാവിനെ പിന്നീട് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.

ജപ്പാനില്‍ കര്‍ശന തോക്ക് നിയമം നിലവിലുണ്ടെങ്കിലും ഇടയ്ക്ക് മറ്റ് ആയുധങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ചുള്ള അക്രമസംഭവങ്ങള്‍ അരങ്ങേറാറുണ്ട്. 2019-ല്‍ നടന്ന ആക്രമണത്തില്‍ ഒരു സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ഥിനി ഉള്‍പ്പെടെ രണ്ട് പേര്‍ കൊല്ലപ്പെടുകയും പത്തിലധികം പേര്‍ക്ക് പരിക്കേല്‍ക്കുകയും ചെയ്തു. സ്‌കൂള്‍ ബസ്സിനായി കാത്തുനിന്ന കുട്ടികളുടെ നേര്‍ക്കായിരുന്നു ആക്രമണം. 2018-ല്‍ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനില്‍ നടന്ന കത്തിയാക്രമണത്തില്‍ ഒരാള്‍ കൊല്ലപ്പെടുകയും രണ്ട് പേര്‍ക്ക് പരിക്കേല്‍ക്കുകയും ചെയ്തു.

