വെല്ലിങ്ടണ്‍: ലോക്ക്ഡൗണ്‍ കാലത്ത് നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ലംഘിച്ച് ബീച്ചിലേക്ക് ഉല്ലാസയാത്ര നടത്തിയതിന് വിമര്‍ശനം രൂക്ഷമായപ്പോള്‍ ന്യൂസിലന്‍ഡ് ആരോഗ്യമന്ത്രി രാജി സന്നദ്ധത അറിയിച്ചു.

ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ പദവിയിലിക്കെ മാതൃക കാട്ടേണ്ട താന്‍ തന്നെ അത് ലംഘിച്ചു. 'ഞാനൊരു വിഡ്ഢി തന്നെ. എനിക്കറിയാം ജനങ്ങള്‍ക്ക് എന്നോട് രോഷം തോന്നാന്‍ കാരണമെന്താണെന്ന്'-ഡേവിഡ് ക്ലാര്‍ക്ക് പറഞ്ഞു.

ലോക്ക്ഡൗണ്‍ നിലനില്‍ക്കെ കുടുംബവുമായി 20 കിലോമീറ്റര്‍ ദൂരം യാത്ര ചെയ്ത് അദ്ദേഹം ബീച്ചിലെത്തി. ഇതിനെതിരേ വലിയ വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ ഉയര്‍ന്നതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം.

ന്യൂസിലന്‍ഡുകാരോട് ചരിത്രപരമായ ത്യാഗങ്ങള്‍ ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സമയത്ത് അവരെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്നതാണ് തന്റെ നടപടി.- ഡേവിഡ് ക്ലാര്‍ക്ക് പറഞ്ഞു.

അതേസമയം ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യമായതിനാല്‍ ക്ലാര്‍ക്കിനെ പിരിച്ചുവിടുന്നില്ലെന്നും പകരം ധനകാര്യ സഹമന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന നീക്കിയതായും പ്രധാനമന്ത്രി ജസീന്ത ആര്‍ഡേണ്‍ അറിയിച്ചു. ആരോഗ്യമന്ത്രി ചെയ്ത തെറ്റ് ന്യായീകരിക്കാനാവുന്നതല്ലെന്ന് ആര്‍ഡേണ്‍ പറഞ്ഞു.

ഇപ്പോള്‍ കോവിഡ് 19 ന് എതിരായ പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലാണ് ശ്രദ്ധകേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ കനത്ത നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുന്നത് ഉചിതമാകില്ല. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം തല്‍സ്ഥാനത്ത് തന്നെ തുടരുമെന്നും ജസീന്ത വ്യക്തമാക്കി.

നേരത്തെ സ്‌കോട്ട്‌ലന്‍ഡ് ചീഫ് മെഡിക്കല്‍ഓഫീസര്‍ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ ലംഘിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് രാജിവെച്ചിരുന്നു.

