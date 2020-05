മെല്‍ബണ്‍: ഓസ്‌ട്രേലിയയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മാധ്യമ ഗ്രൂപ്പായ ന്യൂസ് കോര്‍പ് ഓസ്‌ട്രേലിയ തങ്ങളുടെ നൂറിലധികം പത്രങ്ങള്‍ ഡിജിറ്റലിലേയ്ക്ക് മാറ്റുന്നതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്. കോവിഡ് 19 മഹാമാരി സൃഷ്ടിച്ച സാമ്പത്തിക പ്രത്യാഘാതങ്ങളുടെയും വായനക്കാരുടെ ശീലവ്യതിയാനങ്ങളുടെയും പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇത്.

ഓസ്‌ട്രേലിയയിലെ 112 പത്രങ്ങളാണ് അച്ചടി നിര്‍ത്തുന്നത്. ഇതില്‍ 76 എണ്ണം ഓണ്‍ലൈനില്‍ പ്രസിദ്ധീകരണം തുടരും. 36 എണ്ണം പൂര്‍ണമായും അപ്രത്യക്ഷമാകും. കൊറോണ വൈറസ് ബാധയുടെ സാഹചര്യത്തില്‍ കഴിഞ്ഞ ഏപ്രില്‍ മുതല്‍ ന്യൂസ് കോര്‍പ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള 60 പത്രങ്ങള്‍ പ്രസിദ്ധീകരണം നിര്‍ത്തിയിരുന്നു. ഇവയും ഇനി പുനരാരംഭിക്കാനിടയില്ലെന്നാണ് സൂചന. ഇതോടെ എത്രപേര്‍ക്ക് ജോലി നഷ്ടമാകും എന്നത് സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ കണക്കുകള്‍ പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല.

കോവിഡ് 19 പ്രാദേശിക പത്രപ്രവര്‍ത്തനത്തെ കാര്യമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ന്യൂസ് കോര്‍പ് ഓസ്‌ട്രേലിയ ചെയര്‍മാന്‍ മൈക്കല്‍ മില്ലര്‍ പറയുന്നു. കോവിഡിനെ തുടര്‍ന്നുള്ള ലോക്ക്ഡൗണ്‍ കാലത്ത് പത്രങ്ങളുടെ പരസ്യവരുമാനം ഭീമമായി ഇടിഞ്ഞതായും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. എന്നാല്‍ ന്യൂസ് കോര്‍പിന്റെ ഡിജിറ്റല്‍ മാധ്യമങ്ങള്‍ക്ക് ഇക്കാലയളവില്‍ 60 ശതമാനത്തോളം വളര്‍ച്ച നേടാനായി.

വായനക്കാര്‍ കൂടുതലായി ഓണ്‍ലൈനില്‍ പത്രങ്ങള്‍ വായിക്കാനും വരിക്കാരാകാനും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതായി പുതിയ പഠനങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നതായി അദ്ദേഹം പറയുന്നു. പരസ്യങ്ങളും ഓണ്‍ലൈനിലേയ്ക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞു.

വായനക്കാരും പരസ്യദാതാക്കളും ഓണ്‍ലൈനിലേയ്ക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ തങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റല്‍ രംഗം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ് പുതിയ മാറ്റങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവരുന്നതെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു. കൂടുതല്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ മാധ്യപ്രവര്‍ത്തകരെ നിയമിക്കാനും ഡിജിറ്റല്‍ പരസ്യം, ഡിജിറ്റല്‍ മാര്‍ക്കറ്റിങ് എന്നീ മേഖലകളില്‍ കൂടുതല്‍ നിക്ഷേപം നടത്താനും ആലോചിക്കുന്നതായും കമ്പനി വ്യക്തമാക്കുന്നു.

