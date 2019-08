ന്യൂയോര്‍ക്ക്: വിവാഹചടങ്ങുകള്‍ക്ക് പിന്നാലെ വാഹനാപകടത്തില്‍ നവദമ്പതികള്‍ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. യു.എസിലെ ടെക്‌സാസില്‍ ഓറഞ്ച് കൗണ്ടിയിലുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിലാണ് നവദമ്പതികളായ ഹാര്‍ലി(19)യും റിഹാന(20)യും ദാരുണമായി കൊല്ലപ്പെട്ടത്. വിവാഹചടങ്ങിനുശേഷം ഇരുവരും സഞ്ചരിച്ച കാറില്‍ ട്രക്ക് ഇടിച്ചായിരുന്നു അപകടം.

ഹൈസ്‌കൂള്‍ പഠനകാലം മുതല്‍ പ്രണയത്തിലായിരുന്ന ഹാര്‍ലിയും റിഹാനയും വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് വിവാഹിതരായത്. ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും വിവാഹചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ചടങ്ങിന് ശേഷം നവദമ്പതികളും കുടുംബാംഗങ്ങളും വിവാഹം രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാന്‍ പോകുന്നതിനിടെയായിരുന്നു അപകടം. ഹാര്‍ലിയും റിഹാനയും സഞ്ചരിച്ച കാര്‍ ഹൈവേയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച ഉടനെ അതുവഴിയെത്തിയ ട്രക്ക് കാറിനെ ഇടിച്ചുതെറിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. തൊട്ടുപിന്നിലുണ്ടായിരുന്ന ഹാര്‍ലിയുടെ മാതാവിന്റെയും സഹോദരിയുടെയും കണ്‍മുന്നിലായിരുന്നു അപകടം.

'എന്റെ കൈകളില്‍ പുരണ്ട അവന്റെ രക്തം ഇപ്പോഴുമുണ്ട്. ആ ദൃശ്യങ്ങള്‍ ഇനിയുള്ള ജീവിതത്തിലും വേട്ടയാടും. എന്റെ കണ്‍മുന്നിലാണ് എന്റെ കുട്ടികള്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഒരിക്കലും മറക്കാനാകില്ല. ഓരോ രാത്രിയും എന്റെ കുഞ്ഞ് കൊല്ലപ്പെടുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍ ഞാന്‍ കാണും'- നിറകണ്ണുകളോടെ ഹാര്‍ലിയുടെ മാതാവ് പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, സംഭവത്തില്‍ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായി ഓറഞ്ച് കൗണ്ടി പോലീസ് അറിയിച്ചു. അന്വേഷണത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങള്‍ വെളിപ്പെടുത്താന്‍ പോലീസ് തയ്യാറായില്ലെന്നും മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

