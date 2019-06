വാഷിങ്ടണ്‍: അമേരിക്കയിലെ ജോര്‍ജിയയില്‍ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറില്‍ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയില്‍ നവജാത ശിശുവിനെ കണ്ടെത്തി. ജൂണ്‍ 6 നാണ് കുട്ടിയെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. കുട്ടിയുടെ രക്ഷിതാക്കളെ കണ്ടെത്താനായി ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട കുട്ടിയെ വീണ്ടെടുക്കുന്ന വീഡിയോ പോലീസ് പുറത്തു വിട്ടു.

മരക്കൂട്ടത്തിനിടയില്‍ നിന്ന് കുട്ടിയുടെ കരച്ചില്‍ ഒരാള്‍ കേട്ടിരുന്നു. ഇയാള്‍ ഫോണ്‍ വിളിച്ചറിയിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തിയത്. പോലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിലാക്കി ഉപേക്ഷിച്ച നിലയില്‍ കുഞ്ഞിനെ കണ്ടെത്തുന്നത്.

കുഞ്ഞിനെ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ പൊക്കിള്‍ കൊടി മുറിച്ചു മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. കുട്ടിയുടെ പൊക്കിൾ കൊടി ഉടൻ തന്നെ മുറിച്ചു മാറ്റി തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞു. പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ കീറിയാണ് കുഞ്ഞിനെ പുറത്തെടുക്കുന്നത്. കുഞ്ഞ് ഇപ്പോള്‍ അധികൃതരുടെ കയ്യില്‍ സുരക്ഷിതയാണ്.

കുഞ്ഞിനെ ബേബി ഇന്ത്യ എന്നാണ് താത്ക്കാലികമായി പോലീസ് വിളിക്കുന്നത്. കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തി പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ നല്‍കി സുരക്ഷയൊരുക്കുന്ന വീഡിയോ പുറത്ത് വിട്ടത് അമ്മയെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും വിവരം അറിയുന്നവര്‍ പോലീസുമായി പങ്കുവെക്കാന്‍ വേണ്ടിയാണെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു.

ബേബി ഇന്ത്യയെ ദത്തെടുക്കാന്‍ നിരവധി പേരാണ് പോലീസിനെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

