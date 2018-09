യുണൈറ്റഡ് നേഷന്‍സ്: യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അടക്കം നിരവധി പ്രമുഖർ പങ്കെടുത്ത ഐക്യരാഷ്ട്രസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ താരമായത് ഒരു മൂന്നു മാസക്കാരി. ന്യൂസിലൻഡിലെ 'പ്രഥമ ശിശു'നിവി തെ അറോഹയാണ് രാഷ്ട്രത്തലവന്മാരടക്കമുള്ളവരെ പിന്നിലാക്കി എല്ലാവരുടേയും ശ്രദ്ധപിടിച്ചു പറ്റിയത്.

ന്യൂസിലന്‍ഡ് പ്രധാന മന്ത്രി ജസീന്ത ആര്‍ഡേണിന്റെ മകളാണ് നിവി തെ അറോഹ.

ജസീന്ത ആര്‍ഡേൺ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ജനറല്‍ അസംബ്ലിയിലെത്തിയത് നിവി തെ അറോഹയ്ക്കൊപ്പമാണ്. നിവി തെ അറോഹയ്ക്ക് ഉച്ചകോടിയില്‍ പങ്കെടുക്കാനുള്ള പാസും ലഭിച്ചു. നിവിയ്ക്ക് നല്‍കിയ പ്രവേശനപാസില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് ന്യൂസിലന്‍ഡിലെ 'പ്രഥമ ശിശു' (First Baby) എന്നാണ്. ജസീന്ത ആര്‍ഡേണിനൊപ്പം ജീവിതപങ്കാളി ക്ലാര്‍ക്ക്‌ ഗേഫോര്‍ഡുമുണ്ടായിരുന്നു.

പാകിസ്താന്‍ മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ബേനസീര്‍ ഭൂട്ടോയ്ക്ക് ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രിയായിരിക്കെ കുഞ്ഞിന് ജന്മം നല്‍കുന്നയാളാണ് ജസീന്ത. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയില്‍ വിവിധ രാഷ്ട്രത്തലവന്മാരോടൊപ്പം പങ്കെടുത്ത കുഞ്ഞു നിവിയുടെ പ്രവേശന പാസിന്റെ ചിത്രം ക്ലാര്‍ക്ക്‌ ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാമില്‍ പോസ്റ്റു ചെയ്തു.

നിവിയുടെ നാപ്പി മാറ്റുമ്പോള്‍ രംഗം കണ്ട് സമ്മേളനം നടക്കുന്നിടത്തേക്ക് കടന്നു വന്ന ജപ്പാന്‍ പ്രതിനിധിയുടെ അമ്പരപ്പിന്റെ ചിത്രം പകര്‍ത്തിയിരുന്നെങ്കില്‍ അവളുടെ 21-ാം പിറന്നാളിന് കഥയായിപറഞ്ഞു കൊടുക്കാമായിരുന്നെന്ന് ചിത്രത്തിനൊപ്പം ക്ലെയര്‍ കുറിച്ചു.

Because everyone on twitter's been asking to see Neve's UN id, staff here whipped one up.

I wish I could have captured the startled look on a Japanese delegation inside UN yesterday who walked into a meeting room in the middle of a nappy change.

Great yarn for her 21st. pic.twitter.com/838BI96VYX