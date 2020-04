വെല്ലിങ്ടൺ: കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനം ഫലപ്രദമായി തടയാന്‍ സാധിച്ചുവെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് ന്യൂസിലന്‍ഡ്. ഇതേതുടര്‍ന്ന് രാജ്യത്ത് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ നീക്കാനുളള ഒരുക്കത്തിലാണ് ഭരണകൂടം. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുദിവസങ്ങളില്‍ വിരലില്‍ എണ്ണാവുന്ന കേസുകള്‍ മാത്രമാണ് ന്യൂസിലന്‍ഡില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. ഒരേയൊരു കേസാണ് ഞായറാഴ്ച റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്.

എന്നാല്‍ കൊറോണ കേസുകള്‍ പൂര്‍ണമായും അവസാനിച്ചുവെന്ന് കരുതാറായിട്ടില്ലെന്നും അലംഭാവം കാണിക്കരുതെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ജനങ്ങള്‍ക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ചൊവ്വാഴ്ച മുതല്‍, ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം, വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍, അത്യാവശ്യ സേവനങ്ങൾ എന്നിവ പുനരാരംഭിക്കാന്‍ അനുവാദം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ആളുകള്‍ വീട്ടില്‍ തന്നെ തുടരണമെന്നും സാമൂഹിക ഇടപെടലുകള്‍ ഒഴിവാക്കണമെന്നും നിര്‍ദേശമുണ്ട്.

'ഞങ്ങള്‍ രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തികരംഗം തുറക്കുകയാണ്, പക്ഷേ ഞങ്ങള്‍ ആളുകളുടെ സാമൂഹിക ജീവിതത്തിന് ഇപ്പോഴും നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ട്.' ന്യൂസിലന്‍ഡ് പ്രധാനമന്ത്രി ജസിന്‍ഡ ആന്‍ഡേണ്‍ പറഞ്ഞു. ന്യൂസിലന്‍ഡില്‍ വലിയ രീതിയില്‍ വൈറസ് വ്യാപനം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും സാമൂഹിക വ്യാപനം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും ജസിന്‍ഡ പറഞ്ഞു. 'ഞങ്ങള്‍ ആ യുദ്ധത്തില്‍ വിജയിച്ചു'വെന്നാണ് കോറോണ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കിയതിനെ പ്രധാനമന്ത്രി വിശേഷിപ്പിച്ചത്. എന്നാല്‍ രാജ്യം ജാഗ്രത പുലര്‍ത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നും അവര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലായി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്ന കേസുകളില്‍ വന്ന കുറവ് വൈറസ് വ്യാപനം തടയാന്‍ ഞങ്ങള്‍ക്ക് സാധിച്ചു എന്ന ആത്മവിശ്വാസം നല്‍കുന്നു. എന്നാല്‍ പുതിയ കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യില്ലെന്ന് ഇതിനര്‍ഥമില്ലെന്നും കേസുകള്‍ വരുന്നത് എവിടെ നിന്നാണെന്ന് തങ്ങള്‍ക്കറിയാമെന്നും ന്യൂസിലന്‍ഡ് ഹെല്‍ത്ത് ഡയറക്ടര്‍ ജനറല്‍ ആഷ്‌ലി ബ്ലൂംഫീല്‍ഡ് പറഞ്ഞു.

ന്യൂസിലന്‍ഡിന്റെ പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഇപ്രകാരം

വൈറസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്ത ഉടന്‍ വളരെ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് രാജ്യത്ത് നടപ്പാക്കിയത്. രാജ്യത്തിന്റെ അതിര്‍ത്തികള്‍ അടച്ചു. രാജ്യത്തെത്തുന്നവരെ ക്വാറന്റൈന്‍ ചെയ്തു. കര്‍ശനമായ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു. വിപുലമായ രീതിയില്‍ പരിശോധനകള്‍ നടത്തി. സമ്പര്‍ക്ക ചരിത്രം ശേഖരിച്ചു. ഓഫീസുകള്‍, സ്‌കൂളുകള്‍, ബീച്ചുകള്‍ തുടങ്ങി പൊതുജന സമ്പര്‍ക്കമുണ്ടാകുന്ന ഇടങ്ങളെല്ലാം മാര്‍ച്ച് 26-ന് തന്നെ അടച്ചു. ബാറുകള്‍, റെസ്റ്റോറന്റുകള്‍, ഡെലിവെറി എന്നിവയെല്ലാം അതില്‍പെട്ടിരുന്നു. ന്യൂസിലന്‍ഡിന്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യേകതകളും സഹായകമായി എന്നുവേണം കരുതാന്‍.

വളരെ നേരത്തെ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയില്ലായിരുന്നെങ്കില്‍ ഒരു ദിവസം 1000 കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് രാജ്യം എത്തിയേനെ എന്നാണ് പിന്നീട് ഇതേക്കുറിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. 'എത്രമോശമായിരിക്കുമെന്ന് മുന്‍കൂട്ടി പ്രവചിക്കാന്‍ ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല എന്നാല്‍ സഞ്ചിത പ്രവര്‍ത്തനത്തിലൂടെ അത് തടയാന്‍ സാധിച്ചു.'

എന്തായാലും തിങ്കളാഴ്ച അര്‍ധരാത്രി മുതല്‍ ലെവല്‍ 4 ലോക്ക്ഡൗണില്‍ നിന്ന് ലെവല്‍ മൂന്നിലേക്ക് ന്യൂസിലന്‍ഡ് നീങ്ങുകയാണ്. കൂട്ടംകൂടുന്നതിനുള്ള നിരോധനം തുടരും, ഷോപ്പിങ് സെന്ററുകള്‍ അടച്ചിടും, സ്‌കൂളുകള്‍ തുറക്കില്ല, രാജ്യത്തിന്റെ അതിര്‍ത്തിയും അടച്ചിടും.

1,500-ല്‍ താഴെ കേസുകളും 19 മരണങ്ങളുമാണ് ന്യൂസിലാന്റില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

