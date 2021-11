വെല്ലിങ്ടണ്‍: ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എന്ന് കേള്‍ക്കുമ്പോള്‍, പച്ചക്കറിക്കടയിലെ കുട്ടയില്‍ അല്‍പം മണ്ണും പൊടിയുമൊക്കെ പറ്റിക്കിടക്കുന്ന പാവത്താനാണ് മനസ്സില്‍ വരിക. എന്നാല്‍ ഭീമാകാരനും സമീപഭാവിയില്‍ ഗിന്നസ് ബുക്കില്‍ പേര് വരാന്‍ സാധ്യതയുള്ളതുമായ ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള വാര്‍ത്തയാണ് ന്യൂസീലന്‍ഡിലെ ഹാമില്‍ട്ടണില്‍നിന്ന് വരുന്നത്. പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഭീമാകാരനാണ് കക്ഷി. ഭാരം 7.8 കിലോഗ്രാം.

കോളിന്‍-ഡോണ ക്രെയ്ഗ് ബ്രൗണ്‍ ദമ്പതികള്‍ക്കാണ് അവരുടെ തോട്ടത്തില്‍നിന്ന് ഓഗസ്റ്റ് 30-ന് ഈ ഭീമാകാരന്‍ ഉരുളക്കിഴങ്ങിനെ ലഭിച്ചത്. ഇരുവരും ചേര്‍ന്ന് കൃഷിത്തോട്ടത്തിലെ കളകള്‍ നീക്കം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് കോളിന്റെ തൂമ്പ മണ്ണിനടിയിലുള്ള 'എന്തോ ഒന്നില്‍' തടഞ്ഞത്. തുടര്‍ന്ന് അത് എന്താണെന്ന് അറിയാന്‍ ഇരുവരും ചേര്‍ന്ന് കുഴിച്ചുനോക്കി. കിട്ടിയ 'സാധനം' എന്താണെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും കോളിന്‍ അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം എടുത്ത് രുചിച്ചു നോക്കി. അപ്പോഴാണ് അത് ഉരുളക്കിഴങ്ങാണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത്. ഞങ്ങള്‍ക്ക് വിശ്വസിക്കാനേ സാധിച്ചില്ല- കുഴിച്ചെടുത്തത് വമ്പന്‍ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ആണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോഴുള്ള ഡോണയുടെ പ്രതികരണം ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു.

Photo: AP

ആദ്യം സ്വന്തം വീട്ടില്‍വെച്ചാണ് കോളിനും ഡോണയും ചേര്‍ന്ന് ഉരുളക്കിഴങ്ങിന്റെ ഭാരം നോക്കിയത്. അപ്പോള്‍ 7.9 കിലോ ഗ്രാം എന്നാണ് കണ്ടത്. എന്നാല്‍ കൃത്യമായ ഭാരം നിശ്ചയിക്കാന്‍ സമീപത്തെ മറ്റൊരു കടയില്‍ കൊണ്ടു പോയി തൂക്കി നോക്കിയപ്പോള്‍ 7.8 കിലോഗ്രാം എന്ന് വ്യക്തമായി. എന്തായാലും ഹാമില്‍ട്ടണിലും പരിസര പ്രദേശത്തും ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒരു സെലിബ്രിറ്റിയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ഉരുളക്കിഴങ്ങിന് കോളിനും ഡോണയും പേരും നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ഡൗഗ് എന്നാണ് പേര് നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. ഭീമന്‍ ഉരുളക്കിഴങ്ങിനെ കിട്ടിയതിന് പിന്നാലെ അതിനെ അപ്പുറത്തേക്കും ഇപ്പുറത്തേക്കുമൊക്കെ നീക്കാനായി കോളിന്‍ ഒരു ചെറുവണ്ടിയും നിര്‍മിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കോളിന്‍ ഉരുളക്കിഴങ്ങുമായി Photo: AP

നിലവില്‍ ഏറ്റവും ഭാരമുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങിനുള്ള റെക്കോഡ് ബ്രിട്ടനില്‍നിന്നുള്ളതിന്റെ പേരിലാണ്. 2011-ലാണ് ഇതിന്റെ എന്‍ട്രി വരുന്നത്. അഞ്ചുകിലോയില്‍ താഴെയാണ് ഇതിന്റെ ഭാരം. ഡൗഗിനു വേണ്ടി ഗിന്നസ് ബുക്കിന് അപേക്ഷ നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്നും എന്നാല്‍ അധികൃതരില്‍നിന്ന് ഇതുവരെ മറുപടിയൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഡോണയും കോളിനും പറയുന്നു.

അതേസമയം ഡൗഗിന്റെ പരിപാലനം കോളിനും ഡോണയ്ക്കും അല്‍പം വെല്ലുവിളിയാണ്. പുറത്തെടുത്തതിന് പിന്നാലെ ഉരുളക്കിഴങ്ങില്‍നിന്ന് ജലാംശം നഷ്ടപ്പെട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഭാരം കുറഞ്ഞുതുടങ്ങുകയും ചെറുകുമിളുകള്‍ വളര്‍ന്നുതുടങ്ങുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ തോതില്‍ മണവും വന്നു തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. അതിനാല്‍ പരമാവധി വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം ഡൗഗിനെ കോളിന്‍ ഫ്രീസറില്‍ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഡൗഗിനെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വോഡ്കയാക്കി മാറ്റാനുള്ള നീക്കത്തിലാണ് കോളിന്‍.

