ന്യൂയോര്‍ക്ക്: കോവിഡ് 19-ന്റെ പിടിയിലമര്‍ന്ന ന്യൂയോര്‍ക്ക് നഗരം വൈറസ് പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി വിദ്യാലയങ്ങൾ പൂര്‍ണമായും അടച്ചിടാന്‍ തീരുമാനിച്ചു. ഈ അധ്യയന വര്‍ഷം ഇനി സ്‌കൂളുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കേണ്ടതില്ലെന്നാണ് തീരുമാനം. മേയര്‍ ബില്‍ ഡി ബ്ലാസിയോ ആണ് ശനിയാഴ്ച ഇക്കാര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. 1.1 ദശലക്ഷം വിദ്യാര്‍ഥികളുള്ള പൊതുവിദ്യാലയ സംവിധാനമാണ് അധ്യയനവര്‍ഷം പൂര്‍ത്തിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് ന്യൂയോര്‍ക്ക് അടയ്ക്കുന്നത്.

കോവിഡ് 19 പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ന്യൂയോര്‍ക്ക് നഗരത്തിലെ വിദ്യാലയങ്ങള്‍ മാര്‍ച്ച് 16 മുതല്‍ അടച്ചിരുന്നു. ഓണ്‍ലൈന്‍ മുഖാന്തരം ക്ലാസുകള്‍ നടത്താന്‍ വിപുലമായ ശ്രമങ്ങള്‍ നടത്തിയെങ്കിലും സമ്മിശ്ര പ്രതികരണമാണ് ഇതിന് ലഭിച്ചത്. താഴ്ന്ന വരുമാനക്കാരായ നിരവധി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് വൈ-ഫൈയും മറ്റും ഇല്ലാത്തതിനാല്‍ വെര്‍ച്വല്‍ ക്ലാസ് മുറികളിലെത്താന്‍ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല.

നഗരത്തില്‍ ആദ്യ മരണം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തപ്പോഴും സ്‌കൂള്‍ അടക്കാനുള്ള നിര്‍ദേശത്തെ ഡി ബ്ലാസിയോ എതിര്‍ത്തിരുന്നു. കുട്ടികളെ പരിപാലിക്കുന്നതിനായി ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകര്‍ വീട്ടിലിരിക്കുമോ എന്ന ഭയത്താലാണ് സ്‌കൂളുകള്‍ അടയ്ക്കാന്‍ അദ്ദേഹം വിസമ്മതിച്ചത്. തന്നെയുമല്ല സ്‌കൂള്‍ ഭക്ഷണത്തെ ആശ്രയിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ പട്ടിണിയിലാകുമെന്ന ആശങ്കയും അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു.

