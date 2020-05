പാരീസ്: ഫ്രാന്‍സില്‍ കൊറോണ വൈറസ് ഡിസംബറില്‍ തന്നെ എത്തിയിരുന്നുവെന്ന് ഫ്രഞ്ച് ഡോക്ടര്‍. ഡിസംബര്‍ 27ന് പാരീസില്‍ ന്യൂമോണിയ ബാധിച്ച് ചികിത്സ തേടിയ ഒരാള്‍ക്ക് കൊറോണയായിരുന്നുവെന്ന് ഡോക്ടര്‍ പറഞ്ഞുവെന്ന് ഫ്രഞ്ച് മാധ്യമങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് ബിബിസി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

ചികിത്സ സമയത്ത് ഉപയോഗിച്ച പഞ്ഞി ഇപ്പോള്‍ പരിശോധിച്ചതില്‍ നിന്ന് രോഗിക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ഡോ. യെവ്‌സ് കോഹന്‍ ഫ്രഞ്ച് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. അന്‍പത് വയസുള്ള രോഗിക്ക് അസുഖം പൂര്‍ണമായും ഭേദമായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇയാള്‍ രോഗബാധിത പ്രദേശങ്ങള്‍ സന്ദര്‍ശിച്ചിരുന്നില്ലാത്തതിനാല്‍ രോഗം ബാധിച്ചത് എങ്ങനെയെന്ന കാര്യം വ്യക്തമല്ല.

വാര്‍ത്ത പുറത്തുവന്നതോടെ ഇപ്പോള്‍ കരുതുന്നതിലും ഒരു മാസത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ കൊറോണ ഫ്രാന്‍സില്‍ എത്തിയിരുന്നുവെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍. ഇതുവരെ ജനുവരി 24ന് സ്ഥിരീകരിച്ച മൂന്ന് കേസുകളാണ് ഫ്രാന്‍സിലെ ആദ്യ കൊറോണ കേസുകളായി കണക്കാക്കിയിരുന്നത്. ഇതില്‍ രണ്ട് പേര്‍ രോഗം ആദ്യം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്ത വുഹാനില്‍ നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിയവരാണ്. ഒരാള്‍ ഇവരുമായി അടുത്ത് ഇടപഴകിയ ആളും.

ഡിസബര്‍, ജനുവരി മാസങ്ങളില്‍ ഫ്‌ളൂ ലക്ഷണങ്ങളുമായി എത്തിയ രോഗികളുടെ ഫയല്‍ പരിശോധിച്ചാണ് ഡോക്ടര്‍ യെവ്‌സ് കോഹന്‍ ഈ നിഗമനത്തില്‍ എത്തിയത്. 14 രോഗികളുടെ പഞ്ഞിയാണ് ഡോക്ടര്‍ പരിശോധിച്ചത്.

