ജനീവ: വിമാന യാത്രക്കിടെ കോവിഡ് ബാധിച്ചത് വളരെ കുറച്ചുപേര്‍ക്ക് മാത്രമാണെന്ന അവകാശവാദവുമായി ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ എയര്‍ ട്രാന്‍സ്‌പോര്‍ട് അസോസിയേഷന്‍ (അയാട്ട) രംഗത്ത്. 2020 ന്റെ തുടക്കം മുതല്‍ 120 കോടിയോളം പേര്‍ വിമാനയാത്ര നടത്തിയെങ്കിലും 44 പേര്‍ക്ക് മാത്രമാണ് യാത്രയ്ക്കിടെ കോവിഡ് ബാധിച്ചതെന്ന് അവര്‍ പറയുന്നു. ഇതനുസരിച്ച് 270 ലക്ഷംപേരില്‍ ഒരാള്‍ക്ക് മാത്രമാണ് വിമാനയാത്രയ്ക്കിടെ കോവിഡ് ബാധിക്കുന്നതെന്ന് അയാട്ടയുടെ മെഡിക്കല്‍ അഡൈ്വസര്‍ ഡോ. ഡേവിഡ് പവ്വല്‍ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയോട് പറഞ്ഞു.

പല കേസുകളും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല എങ്കിലും നിലവിലെ കണക്കുകള്‍ പ്രതീക്ഷ നല്‍കുന്നതാണ്. റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യപ്പെട്ട കേസുകള്‍തന്നെ കോവിഡ് വ്യാപകമാവുകയും യാത്രക്കാര്‍ മാസ്‌ക് ധരിച്ചുതുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുള്ളവയാണ്. എയര്‍ബസ്, ബോയിങ്, എംബ്രായര്‍ എന്നിവ തങ്ങളുടെ വിമാനങ്ങളില്‍ നടത്തിയ പരിശോധനകളില്‍ വിമാനയാത്രക്കിടെ കോവിഡ് വ്യാപനം കുറയാനുള്ള കാരണങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അവകാശവാദം. വിമാനങ്ങളില്‍ എയര്‍ഫ്‌ളോ സംവിധാനം രോഗവ്യാപനം കുറയ്ക്കുന്നുവെന്നാണ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്.

Computational fluid dynamics research from @Airbus, @Boeing & @embraer demonstrates that combining the aircraft’s existing design features with mask-wearing creates a low-risk environment for #COVID19 transmission.



See more 👉 https://t.co/muGdLHs6KP#FlySafe #ReadyToFly pic.twitter.com/fS4VJVT6XN