ഫ്രാങ്ക്ഫര്‍ട്ട്: കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിന് വേഗതയേറിയ പരിശോധനാ സംവിധാനവുമായി ജര്‍മന്‍ കമ്പനിയായ ബോഷ്. 2.5 മണിക്കൂര്‍കൊണ്ട് സാമ്പിള്‍ പരിശോധിച്ച് ഫലമറിയാന്‍ കഴിയുന്ന പരിശോധനാരീതി (Vivalytic molecular diagnostics platform) വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതായി കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. ഇത് കൊറോണ വൈറസിനെതിരായുള്ള പോരാട്ടത്തില്‍ വലിയ സഹായമാകുമെന്നും ബോഷ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ബോഷിന്റെ വൈദ്യശാസ്ത്ര ഗവേഷണ വിഭാഗം വികസിപ്പിച്ച ഈ പരിശോധനാ സംവിധാനം ഇപ്പോള്‍ത്തന്നെ ആശുപത്രികളിലും ലാബുകളിലും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ന്യൂമോണിയ, ഇന്‍ഫ്‌ളുവന്‍സ തുടങ്ങി പലവിധത്തിലുള്ള ബാക്ടീരിയ, വൈറസ് രോഗങ്ങള്‍ തിരിച്ചറിയാനാണ് ഇവ ഇപ്പോള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് കൊറോണ വൈറസിനെ തിരിച്ചറിയാനും ഉപയോഗിക്കാനാവുംവിധം രൂപകല്‍പന ചെയ്താണ് പുറത്തിറക്കുക. ഏപ്രില്‍ മുതല്‍ ജര്‍മനിയിലും അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലും എത്തിക്കാനാകുമെന്നും ബോഷ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ഇത് വളരെ വേഗത്തില്‍ പരിശോധനാ ഫലം ലഭ്യമാക്കാന്‍ ഉപകരണത്തിന് കഴിയും. ഒരേ പരിശോധനയില്‍ 10 തരം ശ്വാസകോശ സംബന്ധിയായ രോഗാണുക്കളെ കണ്ടെത്താന്‍ കഴിയും. 95 ശതമാനം കൃത്യതയുള്ള ഫലം നല്‍കാനും ഈ ഉപകരണത്തിന് സാധിക്കുമെന്ന് നിര്‍മാതാക്കള്‍ പറയുന്നു.

കൊറോണ വൈറസ് ബാധ പരിശോധനയിലൂടെ സ്ഥിരീകരിക്കുക എന്നത് വ്യാപനം തടയുന്നതില്‍ നിര്‍ണായകമാണ്. നിലവില്‍ കൂടുതല്‍ വേഗത്തില്‍ ഫലം അറിയാനാകുന്ന പരിശോധനാ രീതികള്‍ നിലവിലുള്ള ജര്‍മനി, ദക്ഷിണ കൊറിയ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളില്‍ രോഗവ്യാപന നിരക്ക് കുറവാണ്. അതേസമയം, ഇറ്റലിയിലും അമേരിക്കയിലും രോഗവ്യാപനം വേഗത്തിലായത് പരിശോധനാ രീതികളുടെ കുറവു മൂലമാണെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു.

ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തില്‍ ലോകത്തിന്റെ മിക്ക ഭാഗങ്ങളിലും കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിക്കാന്‍ ദിവസങ്ങള്‍ കാത്തിരിക്കേണ്ട സാഹചര്യമാണുള്ളത്. കൂടാതെ പരിശോധനയില്‍ വൈദഗ്ധ്യമുള്ള ജീവനക്കാരും വിലകൂടിയ പരിശോധനാ കിറ്റും വേണം. പലപ്പോഴും ഇവയ്ക്ക് ദൗര്‍ലഭ്യവും അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്.

