യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിന്റെ ഇന്ത്യാസന്ദര്‍ശനത്തിനൊപ്പം മകള്‍ ഇവാങ്ക ട്രംപും വാര്‍ത്തകളില്‍ ഇടം നേടിയിരുന്നു. ഇവാങ്കയുടെ വസ്ത്രവും രീതികളും പോലും ചര്‍ച്ചയായി. അതിനിടെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ഇവാങ്കയുടെ ചിത്രങ്ങളും വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചു. താജ്മഹലിനും മുന്നിലിരിക്കുന്ന ഇവാങ്കയുടെ ചിത്രം പലരീതിയില്‍ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ചെയ്തുള്ള ചിത്രങ്ങളാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലായത്. ഇപ്പോഴിതാ ഈ ചിത്രങ്ങള്‍ക്ക് പ്രതികരണവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇവാങ്ക. ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് പ്രതികരണം.

ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഊഷ്മളമായ സ്വീകരണത്തെ ഞാന്‍ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഒരുപാട് പുതിയ സൗഹൃദങ്ങള്‍ എനിക്ക് ലഭിച്ചതായി രസകരമായ ചിത്രങ്ങള്‍ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് ഇവാങ്ക ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു.

I appreciate the warmth of the Indian people.



...I made many new friends!!! https://t.co/MXz5PkapBg