കാഠ്മണ്ഡു: നേപ്പാള്‍ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടിയില്‍ കടുത്ത പ്രതിസന്ധി നിലനില്‍ക്കുന്നുവെന്ന് നേപ്പാള്‍ പ്രധാനമന്ത്രി കെ.പി ശര്‍മ ഒലി. പാര്‍ട്ടിയില്‍ പിളര്‍പ്പ് ഉണ്ടായേക്കുമെന്നും ഇന്ത്യാ വിരുദ്ധ നീക്കങ്ങളുടെ പേരില്‍ സ്വന്തം പാര്‍ട്ടിയില്‍നിന്നുതന്നെ കടുത്ത എതിര്‍പ്പ് നേരിടുന്ന ശര്‍മ ഒലി പറഞ്ഞു.

തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്തുനിന്നും പാര്‍ട്ടി അധ്യക്ഷ പദത്തില്‍നിന്നും നീക്കാന്‍ ഗൂഢാലോചന നടക്കുന്നു. പ്രസിഡന്റ് ബിദ്യ ദേവി ഭണ്ഡാരിയേയും താഴെയിറക്കാന്‍ പാര്‍ട്ടി അംഗങ്ങളില്‍ ചിലര്‍ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. തനിക്കെതിരായ നീക്കം വിജയിക്കില്ല. പാര്‍ട്ടി കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയെ നേരിടുകയാണെന്നും മന്ത്രിസഭയുടെ അടിയന്തര യോഗം വിളിച്ചുചേര്‍ത്ത ശേഷം ശര്‍മ ഒലി പറഞ്ഞതായി നേപ്പാള്‍ മാധ്യമങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് പിടിഐ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി റിപ്പോര്‍ട്ടുചെയ്തു.

അതിനിടെ, പ്രസിഡന്റിനെ നീക്കാന്‍ ശ്രമം നടക്കുന്നുവെന്ന തരത്തിലുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവ വാസ്തവ വിരുദ്ധമാണെന്ന് പ്രചണ്ഡ അടക്കമുള്ള മൂന്ന് മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രിമാര്‍ ബിദ്യ ദേവി ഭണ്ഡാരിയെ നേരില്‍ക്കണ്ട് അറിയിച്ചു. അതിനിടെ, ശര്‍മ ഒലിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവി സംബന്ധിച്ച് നിര്‍ണായകമായ പാര്‍ട്ടി സ്റ്റാന്‍ഡിങ് കമ്മിറ്റി യോഗം ഇന്ന് നടക്കാനിരുന്നതാണെങ്കിലും അത് തിങ്കളാഴ്ചത്തേക്ക് മാറ്റിവച്ചു. പ്രവര്‍ത്തന ശൈലിയിലും ഇന്ത്യാ വിരുദ്ധ നിലപാടിലും മാറ്റംവരുത്തുന്നതിന് ശര്‍മ ഒലിക്ക് കൂടുതല്‍ സമയം നല്‍കുന്നതിനാണ് സുപ്രധാന യോഗം മാറ്റിവച്ചതെന്ന് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു.

അതിനിടെ, പാര്‍ട്ടി സ്റ്റാന്‍ഡിങ് കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനം താന്‍ അംഗീകരിക്കില്ലെന്ന് അടിയന്തര മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തില്‍ കെ.പി ശര്‍മ ഒലി പറഞ്ഞു. തന്നെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന കാര്യത്തില്‍ വ്യക്തമായ തീരുമാനം എടുക്കണമെന്നും ഒലി മന്ത്രിമാര്‍ക്ക് നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കി. നേപ്പാള്‍ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടിയുടെ സ്റ്റാന്‍ഡിങ് കമ്മിറ്റിയിലെയും സെന്‍ട്രല്‍ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെയും ഭൂരിഭാഗം അംഗങ്ങളും ശര്‍മ ഒലി പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനവും പാര്‍ട്ടി അധ്യക്ഷപദവും ഉടന്‍ ഒഴിയണമെന്ന ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ശര്‍മ ഒലി മന്ത്രിമാരോട് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.

തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തില്‍നിന്ന് നീക്കാന്‍ വിവിധ എംബസികളും ഹോട്ടലുകളും കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഗൂഢാലോചന നടക്കുന്നുവെന്ന് ശര്‍മ ഒലി കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ആരോപിച്ചിരുന്നു. നേപ്പാളിന്റെ ഭൂപടം പരിഷ്‌കരിക്കുന്നതിനുള്ള നീക്കങ്ങള്‍ക്ക് പിന്നാലെയാണ് തനിക്കെതിരായ ഗൂഢാലോചന തുടങ്ങിയതെന്നും ഒലി പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇന്ത്യന്‍ ഭൂപ്രദേശങ്ങളായ ലിപുലേഖ്, കാലാപാനി, ലിംപിയാഥുര എന്നിവ ഉള്‍പ്പെടുത്തി നേപ്പാളിന്റെ ഭൂപടം പരിഷ്‌കരിക്കാനുള്ള നീക്കം നടത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ശര്‍മ ഒലിക്കെതിരെ സ്വന്തം പാര്‍ട്ടിയില്‍തന്നെ നിലനിന്നിരുന്ന എതിര്‍പ്പ് ശക്തമായത്.

