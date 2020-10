വാഷിങ്ടണ്‍: യു.എസിലെ തങ്ങളുടെ ജീവനക്കാരില്‍ ഇരുപതിനായിരത്തോളം പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ഓണ്‍ലൈന്‍ ഷോപ്പിങ് കമ്പനി ആമസോണ്‍.

മാര്‍ച്ച് മാസം ആദ്യം മുതല്‍ സെപ്റ്റംബര്‍ 19 വരെ 19,800ല്‍ അധികം ജീവനക്കാര്‍ക്കാണ് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചതെന്ന് കമ്പനി വ്യക്തമാക്കി. ഇതാദ്യമായാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു കണക്ക് കമ്പനി പുറത്തുവിടുന്നത്. 13.7 ലക്ഷം ജീവനക്കാരാണ് ആമസോണിനു വേണ്ടി അമേരിക്കയില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നത്.

അതേസമയം അമേരിക്കയിലെ സാധാരണക്കാരെ അപേക്ഷിച്ച് തങ്ങളുടെ ജീവനക്കാരില്‍ രോഗപ്പകര്‍ച്ച കുറവാണെന്നും കമ്പനി വ്യക്തമാക്കി. ആമസോണ്‍ ജീവനക്കാരുടെയും തൊഴിലാളി സംഘടനകളുടെയും മാസങ്ങള്‍ നീണ്ട സമ്മര്‍ദ്ദത്തിന്റെ ഫലമായാണ് കമ്പനി വിവരങ്ങള്‍ പുറത്തുവിടാന്‍ തയ്യാറായത്.

