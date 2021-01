സൂറിക്: സ്വിറ്റ്സർലന്‍ഡില്‍ ജനസംഖ്യയുടെ 30 ശതമാനവും ഒരു മതത്തിലും വിശ്വസിക്കാത്തവരെന്ന്‌ ഫെഡറൽ സ്റ്റാറ്റിക്കൽ ഓഫീസ് റിപ്പോർട്ട്. 2019-ൽ ഒരു മതത്തിലും വിശ്വസിക്കാത്തവരുടെ എണ്ണത്തിൽ തൊട്ടുമുമ്പത്തെ വർഷത്തേക്കാൾ 1.9 ശതമാനം വർധനവുണ്ടായതായും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

വിദേശ താമസക്കാരിൽ 35.1 ശതമാനം പേരും ഒരു മതത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. 2018-ൽ നിന്ന് 1.7 ശതമാനം പോയിന്റ് വർധനവാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.

2019-ൽ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ താമസിച്ചിരുന്ന പ്രായപൂർത്തിയായവരിൽ 34.4 ശതമാനം മുതിർന്നവരും തങ്ങൾ റോമൻ കത്തോലിക്കരാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. 22.5 ശതമാനം പേർ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് വിഭാഗമെന്നും. 2019-ൽ ഇരുവിഭാഗത്തിലും മതവിശ്വാസികളുടെ എണ്ണത്തിൽ മുമ്പുണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അമ്പതു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സ്വിസ് ജനത മുഴുവനും രാജ്യത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടു സഭയില്‍ ഉൾപ്പെടുന്നവരായിരുന്നു.

സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ താമസിക്കുന്ന മൂന്നിലൊന്നിലധികം പേര്‍ മതപരമായ ചടങ്ങുകളിലും പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല. 45 ശതമാനം പേരും കഴിഞ്ഞ സർവേക്ക് മുമ്പുളള 12 മാസങ്ങളായി പ്രാര്‍ത്ഥനയും നടത്തിയിട്ടില്ല.

