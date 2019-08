ന്യൂഡല്‍ഹി: കശ്മീര്‍ വിഷയം സജീവമായി നില്‍ക്കെ ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ഡോവല്‍ റഷ്യയിലെത്തി. റഷ്യന്‍ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് നികൊളായ് പത്രുഷെവുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താനാണ് അജിത് ഡോവല്‍ റഷ്യയിലെത്തിയത്. കശ്മീരില്‍ ഇന്ത്യ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങള്‍ക്ക് റഷ്യ പിന്തുണ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഡോവലിന്റെ സന്ദര്‍ശനം.

കിഴക്കന്‍ സാമ്പത്തിക ഉച്ചകോടിക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി റഷ്യയിലെ വ്‌ളാദിവൊസ്‌ടോക് സന്ദര്‍ശിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനു മുന്നോടിയായി സാഹചര്യങ്ങള്‍ അറിയിക്കുന്നതിനും കൂടിയാണ് ഡോവല്‍ റഷ്യയിലെത്തിയത്. ഭീകര വിരുദ്ധ സഹകരണം സംബന്ധിച്ച് ഇരുരാജ്യങ്ങളിലെയും സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാക്കള്‍ തമ്മില്‍ ചര്‍ച്ച നടത്തും.

റഷ്യന്‍ ബഹിരാകാശ ഏജന്‍സിയായ റോസ്‌കോസ്‌മോസിന്റെ ഡയറക്ടര്‍ ദിമിത്രി റൊഗോസിനുമായും ഡോവല്‍ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നുണ്ട്. ബഹിരാകാശ രംഗത്തെ സഹകരണം സംബന്ധിച്ച ചര്‍ച്ചകള്‍ വ്‌ളാദിവൊസ്‌ടോക്ക് ഉച്ചകോടിയില്‍ ഇരുരാജ്യങ്ങളും ചര്‍ച്ച നടത്തുമെന്നും സര്‍ക്കാര്‍ വൃത്തങ്ങള്‍ പറയുന്നു.

Content Highlights: Russia strongly coming out in support of India's position on Jammu and Kashmir.