വാഷിങ്ടണ്‍: കാത്തി ലീഡേഴ്‌സ് നാഷണല്‍ എയ്‌റോനോട്ടിക്‌സ് ആന്‍ഡ് സ്‌പെയ്‌സ് അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷന്‍ (NASA) ബഹിരാകാശയാത്ര പദ്ധതിയുടെ ആദ്യവനിതാ മേധാവിയാകും. 2024-ലെ ചാന്ദ്രദൗത്യത്തിന്റെ തയ്യാറെടുപ്പുകളിലാണ് നാസയിപ്പോള്‍. മെയ് മാസത്തില്‍ നാസ വിജയകരമായി ആരംഭിച്ച സ്വകാര്യ ബഹിരാകാശ വിമാനയാത്രയുടെ മേല്‍നോട്ടം നിര്‍വഹിച്ചത് കാത്തി ലീഡേഴ്‌സായിരുന്നു.

നാസയുടെ ഹ്യൂമന്‍ എക്‌സ്‌പ്ലൊറേഷന്‍ & ഓപ്പറേഷന്‍സ് മിഷന്‍ ഡയറക്ടറേറ്റ് മേധാവിയായി കാത്തി ലീഡേഴ്‌സിനെ നിയമിക്കുന്നതായി നാസയുടെ അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റര്‍ ജിം ബ്രിഡന്‍സ്റ്റിന്‍ ട്വീറ്ററിലൂടെ അറിയിച്ചു. സ്വകാര്യബഹികാരാശ വിമാനയാത്രാപദ്ധതി സംബന്ധിയായ കാര്യങ്ങള്‍ ഭംഗിയായി നിര്‍വഹിക്കാന്‍ കാത്തിയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞതായും 2024-ല്‍ ചന്ദ്രനിലേയ്ക്ക് ബഹിരാകാശയാത്രികരെ അയക്കുന്ന പദ്ധതിയ്ക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കാന്‍ കാത്തിയാണ് അനുയോജ്യയായ വ്യക്തിയെന്നും ബ്രിഡന്‍സ്റ്റിന്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

Kathy Lueders has been selected to lead @NASA’s Human Exploration & Operations Mission Directorate. Kathy has successfully managed both the Commercial Crew & Commercial Cargo programs and is the right person to lead HEO as we prepare to send astronauts to the Moon in 2024. pic.twitter.com/393vPTdXwb