വാഷിങ്ടണ്‍: നാസയുടെ അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലെ പരീക്ഷണശാലയില്‍ വളര്‍ത്തിയ റാഡിഷ് വിളവെടുപ്പിനൊരുങ്ങി. ഗുരുത്വാകര്‍ഷണബലത്തിന്റെ അഭാവത്തില്‍ വേരുകള്‍ക്ക് മണ്ണിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങാനുള്ള സാഹചര്യമില്ലാത്തതിനാല്‍ പ്രത്യേകമായി തയ്യാറാക്കിയ തട്ടുകളിലാണ് അനുകൂലസാഹചര്യമൊരുക്കി റാഡിഷ് സസ്യങ്ങള്‍ വളര്‍ത്തിയെടുത്തത്.

ദീര്‍ഘകാലം ബഹിരാകാശത്ത് തങ്ങേണ്ടി വരുന്ന ഗവേഷകര്‍ക്ക് ഭാവി ദൗത്യങ്ങളില്‍ ഏറെ സഹായകമാകുന്നതാണ് ഈ പരീക്ഷണവിജയം. കൂടാതെ ബഹിരാകാശയാത്രികര്‍ക്ക് നേരിയ തോതിലെങ്കിലും ഭൗമാന്തരീക്ഷത്തിന്റെ പ്രതീതി നല്‍കാന്‍ ഇത്തരം പരീക്ഷണങ്ങള്‍ക്ക് സാധിക്കുമെന്നതാണ് ഇതിന്റെ മെച്ചം.

Radishes grow fast, but maybe not this fast! Check out one month of @Space_Station radish growth in 10 seconds.⏱️

Radishes are used for the Plant Habitat-02 study because they're nutritious, grow quickly and are genetically similar to Arabidopsis, a plant often studied in space. pic.twitter.com/f3c8urlCei