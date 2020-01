യുക്രൈന്‍ ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ എയര്‍ലൈന്‍സ് വിമാനം ഇറാനില്‍ തകര്‍ന്നുവീണ സംഭവത്തില്‍ ദുരൂഹത നീങ്ങുന്നില്ല. ഖാസിം സുലൈമാനിയുടെ വധത്തിന് പിന്നാലെ യു.എസും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള ഭിന്നത സംഘര്‍ഷത്തിന്റെ വക്കിലെത്തി നില്‍ക്കവെയാണ് വിമാന ദുരന്തം. വിമാനത്തില്‍ ഉണ്ടായിരുന്ന 176 പേരില്‍ ആരും രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ആറ് രാജ്യങ്ങളില്‍നിന്നുള്ള പൗരന്മാരാണ് വിമാനത്തില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നത്. മിസൈല്‍ പതിച്ചാണോ വിമാനം തകര്‍ന്നുവീണത് എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ തള്ളിക്കളയാനാകില്ലെന്നാണ് യുക്രൈന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ഒലെക്സി ഹൊന്‍ചരുക് പറഞ്ഞത്. എന്നാല്‍ അന്വേഷണം പൂര്‍ത്തിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ പ്രചരിക്കുന്നതിനെതിരെ അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുകയും ചെയ്തു. എന്‍ജിന്‍ തകരാറാകാം വിമാന ദുരന്തത്തിന് പിന്നിലെന്ന് ഇറാനിലെ യുക്രൈന്‍ എംബസി ആദ്യം അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാല്‍ പിന്നീടവര്‍ പ്രസ്താവന പിന്‍വലിച്ചു.

യുക്രൈന്‍ പരിശോധിക്കുന്നത് ഏഴ് സാധ്യതകള്‍

വിമാന ദുരന്തത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തുന്ന സംഘം ഏഴ് സാധ്യതകളാണ് പരിശോധിക്കുന്നതെന്ന് യുക്രൈന്‍ അന്വേഷണ സംഘാംഗം വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയോട് പറഞ്ഞു. മിസൈല്‍ ആക്രമണം, വിമാനത്തിന് ഉള്ളിലുണ്ടായ സ്‌ഫോടനം, എന്‍ജിന്‍ പൊട്ടിത്തറി എന്നിവ അടക്കമുള്ള സാധ്യതകളാണ് പരിഗണിക്കുന്നത്. സാങ്കേതിക പിഴവും അട്ടിമറി സാധ്യതയും തുല്യ പ്രാധാന്യം നല്‍കി അന്വേഷണസംഘം പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്. മിസൈല്‍, ഡ്രോണ്‍ എന്നിവ അടക്കമുള്ള എന്തെങ്കിലുമായുള്ള കൂട്ടിയിടി, ഭീകരവാദികള്‍ വിമാനത്തിനുള്ളില്‍ നടത്തിയ സ്‌ഫോടനം, സാങ്കേതിക തകരാറുമൂലമുണ്ടായ എന്‍ജിന്‍ പൊട്ടിത്തറി എന്നിവയെല്ലാം അന്വേഷണ വിധേയമാക്കുന്നുണ്ട്. മിസൈല്‍ ആക്രമണം നടന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന വിവരങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് അധികൃതര്‍ പറയുന്നത്. യുക്രൈനില്‍നിന്നുള്ള വിദഗ്ധര്‍ വ്യാഴാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ തന്നെ ഇറാനില്‍ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. വിമാനം തകര്‍ന്നുവീണ സ്ഥലത്ത് പരിശോധന നടത്താനുള്ള അനുമതിക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് അവര്‍. മിസൈലിന്റെ ഭാഗങ്ങള്‍ അടക്കമുള്ളവ അവിടെനിന്ന് കണ്ടെത്താന്‍ കഴിയുമോയെന്ന അന്വേഷണം യുക്രൈനില്‍നിന്നുള്ള സംഘം നടത്തും. ഇതുസംബന്ധിച്ച് പുറത്തുവന്നിട്ടുള്ള സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുടെ സത്യാവസ്ഥ മനസിലാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് അധികൃതര്‍ പറയുന്നു. അങ്ങനെയെന്തെങ്കിലും കണ്ടെത്തിയാല്‍ കാര്യങ്ങള്‍ മാറിമറിയും. സ്ഥലം സന്ദര്‍ശിക്കാന്‍ യുക്രൈന്‍ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ഇറാന്‍ അനുമതി നല്‍കുമോ എന്നും വ്യക്തമല്ല.

വിമാനം തകര്‍ന്നത് തിരിച്ചിറങ്ങാന്‍ ശ്രമിക്കവെയെന്ന് ഇറാന്‍

ടെഹ്‌റാനിലെ ഇമാം ഖൊമൈനി വിമാനത്താവളത്തില്‍നിന്ന് പറന്നുയര്‍ന്ന വിമാനം തിരിച്ചിറങ്ങുന്നതിനുവേണ്ടി വിമാനത്താവലത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് തകര്‍ന്നതെന്ന അവകാശവാദവുമായി ഇറാന്‍ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമായതെന്നാണ് അവകാശവാദം. എന്തെങ്കിലും അടിയന്തര സാഹചര്യം നേരിട്ടതുമൂലം തിരിച്ചിറങ്ങാന്‍ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം. സഹായം അഭ്യര്‍ഥിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സന്ദേശമൊന്നും വിമാനത്തില്‍നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഇറാന്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. മിസൈല്‍ പതിച്ചല്ല വിമാനം വീണതെന്ന നിലപാടില്‍ ഉറച്ചു നില്‍ക്കുകയാണ് അവര്‍.

#Breaking First footage of the Ukrainian airplane while on fire falling near #Tehran pic.twitter.com/kGxnBb7f1q