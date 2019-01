സിംഗപ്പുര്‍: ബ്രിട്ടനിലേക്കുള്ള വിമാനം സിംഗപ്പൂരില്‍നിന്ന് പറന്നുയര്‍ന്ന് 12 മണിക്കൂര്‍ പിന്നിട്ടതിനുശേഷമാണ് ആ അപ്രതീക്ഷിത അതിഥി യാത്രക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടത്. മണിക്കൂറുകളോളം സീറ്റിനടിയിലും മറ്റും പതുങ്ങിയിരുന്നിരുന്ന മൈന യാത്രയ്ക്കിടെ ഏവരെയും അമ്പരപ്പിച്ച് വിമാനത്തിന്റെ ബിസിനസ് ക്ലാസില്‍ പറന്നുനടക്കുകയായിരുന്നു.

സംഭവം യാത്രക്കാര്‍ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിയെങ്കിലും സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ താരമായിരിക്കുകയാണ് ഈ മൈന. നിരവധിപേരാണ് മൈനയുടെ ബിസിനസ് ക്ലാസ് യാത്രയുടെ വീഡിയോ ഫെയ്‌സ്ബുക്കിലും ട്വിറ്ററിലും ഷെയര്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

കഴിഞ്ഞദിവസം സിംഗപ്പൂരില്‍നിന്നും ലണ്ടനിലേക്ക് യാത്രതിരിച്ച സിംഗപ്പൂര്‍ എയര്‍ലൈന്‍സ് വിമാനത്തിലെ ബിസിനസ് ക്ലാസിലാണ് മൈനയെ കണ്ടെത്തിയത്. സീറ്റിന് മുകളില്‍ കയറിയിരുന്ന മൈനയെ ജീവനക്കാര്‍ സുരക്ഷിതമായി പിടികൂടി ഹീത്രു വിമാനത്താവള അധികൃതരെ ഏല്‍പ്പിച്ചു. ഇതിനിടെ യാത്രക്കാരിലാരോ ഈ സംഭവമെല്ലാം മൊബൈലില്‍ പകര്‍ത്തിയിരുന്നു. ഈ വീഡിയോയാണ് പിന്നീട് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കപ്പെട്ടത്. അതേസമയം, എങ്ങനെയാണ് മൈന ബിസിനസ് ക്ലാസിനുള്ളില്‍ കയറിക്കൂടിയതെന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഇതുവരെ വ്യക്തതയില്ല. വിമാനം യാത്രതിരിക്കുന്നതിന് മുന്‍പേ പക്ഷി വിമാനത്തില്‍ പ്രവേശിച്ചിട്ടുണ്ടാകാമെന്നാണ് അധികൃതര്‍ പറയുന്നത്.

Content Highlights: myna flew in business class from singapore to uk