ലണ്ടന്‍: ബിര്‍മിങ്ഹാമില്‍ നിരവധി പേര്‍ക്ക് കുത്തേറ്റതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഞായറാഴ്ച 12.30ഓടെയാണ് സംഭവം.

കത്തിയാക്രമണത്തിന്റെ ഒന്നിലേറെ സംഭവങ്ങളാണ് ബിര്‍മിങ്ഹാമില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയിതിരിക്കുന്നത്. എത്രപേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു എന്നത് സംബന്ധിച്ച് ധാരണയുണ്ടെങ്കിലും നിലവില്‍ എത്രപേര്‍ക്ക് കുത്തേറ്റിട്ടുണ്ട് ,എത്രപേരുടെ നില ഗുരുതരമാണെന്ന് പറയാനാകാത്ത സാഹചര്യമാണെന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചു.

അടിയന്തരസര്‍വീസുകള്‍ സേവനസന്നദ്ധരായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും പരിക്കേറ്റവര്‍ക്ക് ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കിവരികയാണെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു. സ്ഥലത്ത് പോലീസ്‌സേനയെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. റോഡുകള്‍ അടച്ചതായും റിപ്പോര്‍ട്ട് ഉണ്ട്. 'മേജര്‍ ഇന്‍സിഡന്റ്' എന്നാണ് സംഭവത്തെ പോലീസ് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

തെക്കുകിഴക്കന്‍ ലണ്ടനില്‍ ശനിയാഴ്ച വൈകീട്ട് അഞ്ചോളം ആളുകള്‍ക്ക് കുത്തേറ്റിരുന്നു. ഇതില്‍ ഒരാളുടെ പരിക്ക് ഗുരുതരമായിരുന്നു.സംഭവത്തില്‍ പ്രതികളെന്ന് സംശയിക്കുന്ന അഞ്ചുപേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.

#UPDATE | We can confirm that at approximately 12:30am today we were called to reports of a stabbing in #Birmingham city centre.



We immediately attended, along with colleagues from the ambulance service. A number of other stabbings were reported in the area shortly after.