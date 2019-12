ദുബായ്: നെതര്‍ലാന്റ് പോലീസ് പിടികിട്ടാപുള്ളിയായി പ്രഖ്യാപിച്ച കൊടുംകുറ്റവാളി ദുബായില്‍ പിടിയില്‍. നെതര്‍ലാന്റിലെ 'ഏയ്ഞ്ചല്‍ ഓഫ് ഡെത്ത് 'എന്ന മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയ സംഘത്തിന്റെ തലവനായ റിദോണ്‍ ടാഖി (41) യെയാണ് ദുബായ് പോലീസിന്റെ സഹായത്തോടെ നെതര്‍ലാന്റ് പോലീസ് അതിവിദഗ്ധമായി പിടികൂടിയത്.

കൊലപാതകം, മയക്കുമരുന്ന് കച്ചവടം തുടങ്ങി നിരവധി കേസുകളില്‍ മുഖ്യപ്രതിയാണ് റിദോണ്‍. വ്യാജ പാസ്‌പോര്‍ട്ട്, വിസ, തിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡ് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചാണ് റിദോണ്‍ ദുബായിലെത്തിയതെന്നാണ് ദുബായ് പോലീസ് പറയുന്നത്.

വിദേശികളായ സഹായികള്‍ക്കൊപ്പമാണ് ഇയാള്‍ ദുബായില്‍ കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. ദുബായിലുള്ള കാലത്ത്‌ ഇയാള്‍ കുറ്റകൃത്യങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല.

റിദോണിനെ പിടികൂടിയ വിവരം നെതര്‍ലാന്റ് മന്ത്രി ഫെര്‍ഡിനന്റ് ഗ്രപ്പര്‍ഹൗസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.

Vandaag is Ridouan T. aangehouden. Voortreffelijk werk van de mensen van @Politie en @Het_OM die hier hard aan hebben gewerkt. Samen met de politie in Dubai. Bij de rechtstaat hoort dat we doorzetten in de opsporing. En mensen verantwoordelijk houden voor hun daden.