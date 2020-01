ന്യൂയോര്‍ക്ക്: കഴിഞ്ഞ പതിറ്റാണ്ടില്‍ ഈ ലോകത്തിന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട അല്ലെങ്കില്‍ ലോകം ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ഉപയോഗിച്ച സര്‍വനാമം ഏതായിരിക്കും? അമേരിക്കല്‍ ഭാഷ വിദഗ്ധര്‍ പറയുന്നത് ആ സര്‍വനാമം അവര്‍ എന്ന് അര്‍ത്ഥം വരുന്ന 'ദെ' (They ) ആണെന്നാണ്.

കാലാവസ്ഥ എന്ന അര്‍ത്ഥം വരുന്ന ക്ലൈമറ്റ്,(climate) ഇന്റര്‍നെറ്റ് തമാശകളെ സൂചിപ്പിക്കാനുപയോഗിക്കുന്ന പദമായ മീം (meme)എന്നീ വാക്കുകളെ പിന്‍തള്ളിയാണ് 'ദെ' ഒന്നാമതെത്തിയത്.

ഒരാള്‍ പുരുഷനാണോ സ്ത്രീയാണൊ എന്ന് അറിയാതെ വരുമ്പോഴും, ഭാഷാപരമായി സ്ത്രീ പുരുഷന്‍ എന്നീ വേര്‍തിരിവുകള്‍ ഉപയോഗിക്കാന്‍ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരും ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലെ 'ദെ' ധാരാളമായി ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നു.

'ദെ' യുടെ ഉപയോഗം സമൂഹത്തില്‍ വര്‍ദ്ധിച്ചുവരുന്നത് ഒരു ട്രെന്‍ഡായാണ് ഭാഷാ ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ വിലയിരുത്തുന്നത്. 'ദെ' യുടെ ആരാധകര്‍ ആണായും പെണ്ണായും വ്യക്തികളെ വേര്‍തിരിക്കാതെ സമത്വ സുന്ദരമായ ഒരു സമൂഹത്തെയാണ് വിഭാവനം ചെയ്യുന്നതെന്നും ഭാഷാ ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ വിലയിരുത്തുന്നു. സ്ത്രീ പുരുഷ സമത്വം എന്ന ആശത്തെ ലോകം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിന്റെ ലക്ഷണമാണ് 'ദെ' യ്ക്ക് ലഭിച്ച പ്രചാരമെന്നും ഇവര്‍ പറയുന്നു.

ടെക്ക് ഭീമന്‍മാരായ ആപ്പിള്‍ ന്യൂട്രല്‍ ഇമോജികള്‍ കൊണ്ടുവന്നതും ഈ പ്രവണതയുടെ ചുവടുപിടിച്ചാണെന്നും വിദഗ്ധര്‍ പയുന്നു. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഗൂഗിള്‍,(google), വെബ് (web) എന്നിവയാണ് ആളുകള്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ തിരഞ്ഞ വാക്കുകള്‍.

Content Highlight: most popular Pronoun in the decade