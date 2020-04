വാഷിങ്ടണ്‍: കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിനായി വീട്ടില്‍ തന്നെ തുടരണമെന്ന ഗവര്‍ണര്‍ ടോണി ഈവ്‌സിന്റെ ഉത്തരവിനെതിരേ വിസ്‌കോണ്‍സിന്‍ ആസ്ഥാനത്ത പ്രതിഷേധവുമായി ആയിരങ്ങള്‍. എട്ടില്‍ ഒരാള്‍ക്ക് വീതം തൊഴില്‍ നഷ്ടപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിലാണ് പ്രതിഷേധം.

ലോക്ക്ഡൗണിനെ തുടര്‍ന്ന് എട്ടില്‍ ഒരാള്‍ക്ക് വീതം ജോലി നഷ്ടമായ സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയാണ് നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ നിലവില്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള വിലക്കുകള്‍ പുനപരിശോധിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിലധികം ആള്‍ക്കാര്‍ മാഡിസണില്‍ പ്രതിഷേധവുമായി ഇറങ്ങിയത്.

THOUSANDS turn out to protest Lockdown in Wisconsin #OpenTheEconomy pic.twitter.com/5Izv5Tm4E4 — Jim Hoft (@gatewaypundit) April 24, 2020

കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച രാജ്യത്തെ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ വിലക്കുകള്‍ മെയ് 26 വരെ നീട്ടിയിരുന്നു. കൂടാതെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തില്‍ ലൈബ്രറികള്‍ അടക്കമുള്ള അവശ്യസര്‍വീസുകള്‍ അല്ലാത്ത പലതിനും ലോക്ക്ഡൗണില്‍ ഇളവുകള്‍ നല്‍കിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇത്തരത്തില്‍ വിലക്കുകളില്‍ ഇളവ് വരുത്തിയിട്ടും തൊഴില്‍ സൗകര്യം നല്‍കുന്നില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയാണ് ഇവരുടെ പ്രതിഷേധം.

Hello from the "Reopen Wisconsin" rally in Madison. pic.twitter.com/svsSjrnCQc — Shawn Johnson (@SJohnsonWPR) April 24, 2020

അതേസമയം, നിലവിലെ തൊഴിലില്ലായ്മ 2008-ല്‍ നേരിട്ട സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെക്കാള്‍ വലുതായിരിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍.

