ബെര്‍ലിന്‍: രണ്ടാംലോക മഹായുദ്ധ കാലത്തെ പൊട്ടാതെ കിടന്ന ബോംബ് നിര്‍വീര്യമാക്കാന്‍ ജര്‍മനിയില്‍ അധികൃതര്‍ പതിനാറായിരത്തോളം പേരെ ഒഴിപ്പിച്ചു.

ഫ്രാങ്ക്ഫര്‍ട്ടിലെ യൂറോപ്യന്‍ സെന്‍ട്രല്‍ ബാങ്ക് ആസ്ഥാനത്തിനു സമീപം, നിര്‍മാണപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടന്ന സ്ഥലത്തുനിന്നാണ്‌ പൊട്ടാതെ കിടന്ന ബോംബ് കണ്ടെടുത്തത്. തുടര്‍ന്നാണ് ഇത് നിര്‍വീര്യമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി മേഖലയില്‍നിന്ന് ആളുകളെ ഒഴിപ്പിച്ചത്‌.

അഞ്ഞൂറു കിലോയോളം ഭാരമാണ് ബോംബിനുള്ളത്. ബോംബ് കണ്ടെത്തിയതിന്റെ ഒരു കിലോമീറ്റര്‍ ചുറ്റളവിലുള്ള ആളുകളോടാണ് മാറാന്‍ അധികൃതര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഈ ചുറ്റളവിലുള്ള നഴ്‌സിങ് സെന്ററുകളും ആശുപത്രികളും ഒഴിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

