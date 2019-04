ജക്കാര്‍ത്ത: ഇന്‍ഡൊനീഷ്യയില്‍ സമാധാനപരമായി നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം 272 തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ മരിച്ചതായി വെളിപ്പെടുത്തല്‍. ഒറ്റദിവസം കൊണ്ട് പൂര്‍ത്തീകരിച്ച ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദേശീയ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ഇന്‍ഡൊനീഷ്യയില്‍ നടന്നത്. ലക്ഷക്കണക്കിന് ബാലറ്റ് പേപ്പറുകള്‍ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളില്‍ എണ്ണിത്തീര്‍ക്കേണ്ടിവന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ അമിത ജോലിഭാരം മൂലമുണ്ടായ വിവിധ ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങള്‍ മൂലമാണ് മരിച്ചതെന്ന് റോയിട്ടേഴ്സ് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

ഏപ്രില്‍ 17നാണ് ഇന്‍ഡൊനേഷ്യയില്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത്. 193 മില്യണ്‍ (19.3 കോടി) വോട്ടര്‍മാരാണ് രാജ്യത്തുള്ളത്. 800000 പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകളിലായി ആകെ വോട്ടര്‍മാരുടെ 80 ശതമാനം പേര്‍ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയതായാണ് അധികൃതര്‍ നല്‍കുന്ന വിവരം. ഓരോ വോട്ടര്‍ക്കും അഞ്ച് ബാലറ്റ് പേപ്പര്‍ വീതമാണ് നല്‍കിയിരുന്നത്. തികച്ചും സമാധാനപരമായി നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ആഗോള തലത്തില്‍ വാര്‍ത്താ പ്രാധാന്യം നേടുകയും ചെയ്തു.

എന്നാല്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം നടന്ന കൈകൊണ്ടുള്ള വോട്ടെണ്ണല്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് അക്ഷരാര്‍ത്ഥത്തില്‍ മരണപ്പണിയായി. ശനിയാഴ്ച രാത്രി വരെയുള്ള കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം വോട്ടെണ്ണല്‍ ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന 272 ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ അമിത ജോലിഭാരം മൂലമുണ്ടായ അസുഖങ്ങള്‍ മൂലം മരണപ്പെട്ടതായി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ വക്താവായ അരീഫ് പ്രിയോ സുസാന്റോ വ്യക്തമാക്കി. 1,878 ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ അസുഖ ബാധിതരായതായും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ജോലി ചെയ്തതിനെത്തുടര്‍ന്ന് ശാരീരിക അവശതകള്‍ നേരിടുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് രാജ്ത്തെ എല്ലാ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലും മികച്ച ചികിത്സ നല്‍കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഉത്തരവിറക്കി കഴിഞ്ഞു. മരിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നല്‍കാനുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലാണ് ധനവകുപ്പ്. ഇത്ര വ്യാപകമായി ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ മരിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെതിരെ വ്യാപകമായ വിമര്‍ശമാണ് ഉയര്‍ന്നിട്ടുള്ളത്. യാതൊരുവിധ മുന്‍കരുതലും എടുക്കാതെയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കൊണ്ട് അടിമപ്പണി ചെയ്യിപ്പിച്ചതെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആരോപിച്ചു.

content highlights: More Than 270 Die Counting Votes By Hand In Indonesia