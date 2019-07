ഓസ്ലോ: നോര്‍വെയിലെ സ്വാല്‍ബാഡില്‍ ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ ഇരുന്നൂറിലധികം റെയിന്‍ ഡിയറുകള്‍ ചത്തൊടുങ്ങിയെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനവും അതിനെതുടര്‍ന്നുണ്ടായ ഭക്ഷ്യക്ഷാമവുമാണ് ഇത്രയും റെയിന്‍ ഡിയറുകള്‍ കൂട്ടത്തോടെ ചത്തൊടുങ്ങാന്‍ കാരണമായതെന്നാണ് ഗവേഷകരുടെ കണ്ടെത്തല്‍.

ഉത്തരധ്രുവത്തിലെ കലമാൻ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട അപൂര്‍വ ജീവിവര്‍ഗമായ റെയിന്‍ഡിയറുകള്‍ കൂട്ടത്തോടെ ചത്തത് ഗവേഷകരില്‍ ഞെട്ടലുണ്ടാക്കി. ഇത്രയും റെയിന്‍ ഡിയറുകളെ ചത്തനിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത് ഭീതിയുണ്ടാക്കിയെന്നും കാലാവസ്ഥയിലെ മാറ്റങ്ങള്‍ എങ്ങനെ പ്രകൃതിയെ ബാധിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ഉദാഹാരണമാണ് ഈ സംഭവമെന്നും നോര്‍വീയന്‍ പോളാര്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ഗവേഷക ആഷ്‌ലിദ് ഓന്‍വിക് പെഡേഴ്‌സണ്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

ഡിസംബര്‍ മാസത്തില്‍ സ്വാല്‍ബാര്‍ഡില്‍ പെയ്ത കനത്ത മഴയാണ് സ്ഥിതിഗതികള്‍ വഷളാക്കിയത്. മഴയെതുടര്‍ന്ന് റെയിന്‍ഡിയറുകള്‍ക്ക് ഭക്ഷണം കണ്ടെത്തല്‍ പ്രയാസമായി. ഇതാണ് കൂട്ടമരണത്തിനിടയാക്കിയതെന്നും അവര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. ചെറിയ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം വന്യമൃഗങ്ങളെ എങ്ങനെ വലിയരീതിയില്‍ ബാധിക്കുമെന്നതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് ഈ സംഭവമെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു.

