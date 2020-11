വെല്ലിങ്ടണ്‍: പസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ ചാത്തം ദ്വീപില്‍ 120ലേറെ തിമിംഗലങ്ങള്‍ കൂട്ടത്തോടെ ചത്തു കരയ്ക്കടിഞ്ഞു. ന്യൂസിലാന്‍ഡില്‍ നിന്ന് ഏറെ വിദൂരത്തുള്ള ഒറ്റപ്പെട്ട ദ്വീപായതിനാല്‍ കരയിലേക്കെത്തിയ തിമിംഗലങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ ദുഷ്‌കരമായിരുന്നു.

97 തിമിംഗലങ്ങളും മൂന്ന് ഡോള്‍ഫിനുകളുമാണ് കൂട്ടത്തോടെ ചത്തു കരയ്ക്കരടിഞ്ഞത്. പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തില്‍ മറ്റുമാര്‍ഗമില്ലാത്തതിനാല്‍ ജീവന്‍ അവശേഷിച്ച 28 തിമിംഗലങ്ങളെയും മൂന്ന് ഡോള്‍ഫിനുകളെയും കൊലപ്പെടുത്തേണ്ടി വന്നുവെന്നും ന്യൂസിലാന്‍ഡ് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ വകുപ്പ് (ഡി.ഒ.സി) അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു.

ഒറ്റപ്പെട്ട പ്രദേശമായതിനാലും വൈദ്യുതി ഇല്ലാത്തതിനാലും ജനങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാന്‍ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടി. ഞായറാഴ്ച വൈകീട്ടോടെ മാത്രമാണ് റേഞ്ചര്‍മാര്‍ക്ക് സംഭവസ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരാന്‍ സാധിച്ചത്. കടല്‍ പ്രക്ഷുപ്തമായിരുന്നതിനാലും മറ്റു തിമിംഗലങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യമുള്ളതിനാലും കരയില്‍ ജീവന്‍ അവശേഷിച്ച തിമിംഗലങ്ങളെ കടലിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടാന്‍ കഴിയാത്തതിനാല്‍ അവയെ കൊലപ്പെടുത്തേണ്ടി വന്നുവെന്നും ഡി.ഒ.സി റേഞ്ചര്‍ ജെമ്മ വെച്ച് വ്യക്തമാക്കി.

ചത്താം ദ്വീപില്‍ തിമിംഗലങ്ങള്‍ കൂട്ടത്തോടെ ചത്തു കരയ്ക്കടിയുന്നത് പതിവാണെന്ന് അധികൃതര്‍ പറയുന്നു. എല്ലാവര്‍ഷവും ശരാശരി 300ലെറെ ഡോള്‍ഫിനുകളും തിമിംഗലങ്ങളും ന്യൂസിലാന്‍ഡ് തീരങ്ങളില്‍ ചത്ത് കരയ്ക്കടിയുന്നുണ്ടെന്നാണ് കണക്ക്. 1918ല്‍ ഇത്തരത്തില്‍ 1000 സമുദ്രജീവികള്‍ വരെ ചത്തു കരക്കടിഞ്ഞ സംഭവമുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

അതേസമയം എന്തുകൊണ്ടാണ് തിമിംഗലങ്ങള്‍ കൂട്ടത്തോടെ കരയിലേക്കെത്തുന്നതെന്നതിന് കൃത്യമായ വിവരങ്ങള്‍ അവ്യക്തമാണ്. രോഗബാധ, സഞ്ചരിക്കുന്നതിനിടെ ദിശ തെറ്റിപ്പോകല്‍, ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ കാരണങ്ങള്‍, അപ്രതീക്ഷിത വേലിയേറ്റങ്ങള്‍, ശത്രുജീവികളില്‍ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നതിനുള്ള പലായനം, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം എന്നിവയെല്ലാമാകാം ഇവ കരയിലെത്തുന്നതിനു കാരണമാകുന്നതെന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായം.

