കളിപ്പാട്ട ബൈക്കില്‍ പാഞ്ഞുവന്ന് കുട്ടിയെ പിഞ്ചുകുഞ്ഞിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു കുരങ്ങന്‍. അമേരിക്കന്‍ ബാസ്‌ക്കറ്റ് ബോൾ താരമായിരുന്ന റെക്‌സ് ചാപ്മാന്‍ ട്വിറ്ററില്‍ പങ്കുവെച്ച് കുരങ്ങന്റെയും കുട്ടിയുടെയും വീഡിയോ സോഷ്യല്‍മീഡിയയില്‍ വൈറലായിരിക്കുകയാണ്.

ഒരു കളിപ്പാട്ട ബൈക്കില്‍ നല്ല വേഗതയില്‍ വരുന്ന കുരങ്ങന്‍ വഴിയുടെ ഒരുവശത്ത് ബെഞ്ചിലിരിക്കുകയായിരുന്ന കുട്ടിയുടെ ദേഹത്തേക്ക് ചാടുകയും കുഞ്ഞിനെ വലിച്ച് താഴെയിട്ട് വലിച്ചിഴച്ച് കൊണ്ടുപോകാന്‍ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുപോലെയാണ് വീഡിയോ കാണുമ്പോള്‍ തോന്നുക.

എന്നാല്‍ കുരങ്ങന്റെ ഉടമയുടെ അതിരുകവിഞ്ഞ ക്രൂരതയാണ് ഇങ്ങനെയെല്ലാം സംഭവിക്കാന്‍ കാരണമെന്ന് ഒരു റെഡിറ്റ് ഉപയോക്താവ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. കഴുത്തില്‍ ചരടുകെട്ടിയ കുരങ്ങനെ കൊണ്ട് ഉടമ കളിപ്പാട്ട ബൈക്ക് ഓടിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുകയാണ്. കുരങ്ങന്റെ കഴുത്തില്‍ കെട്ടിയ ചരട് മുന്നോട്ട് വലിക്കുമ്പോള്‍ തെരുവിന്റെ ഒരറ്റത്തുനിന്ന് മറ്റേയറ്റത്തേക്ക് ബൈക്കുമായി പോകണം.

എന്നാല്‍ കഴുത്തില്‍ കയര്‍കെട്ടി വലക്കുമ്പോഴുള്ള വേദനകൊണ്ടായിരിക്കണം രോഷാകുലനായ കുരങ്ങന്‍ ബൈക്കുമായി മുന്നോട്ടുകുതിക്കുകയും വഴിയരികിലെ ബെഞ്ചില്‍ ഇരിക്കുകയായിരുന്ന കുട്ടിയെ പിടിച്ചുവലിച്ച് താഴെയിടുകയുമായിരുന്നു. കുട്ടിയുടെ ഉടുപ്പില്‍ കുരങ്ങന്‍ പിടിമുറുക്കിയതോടെ ഉടമ ചരട് പിന്നിലേക്ക് വലിച്ചു. ഇതോടെ കുരങ്ങനൊപ്പം കുട്ടിയും വഴിയില്‍ വലിച്ചിഴക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു.

Can’t remember the last time I saw a monkey ride-up on a motorcycle and try to steal a toddler. It’s been ages...pic.twitter.com/PBRntxBnxw