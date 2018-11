വാഷിങ്ടണ്‍: അര്‍ജന്റീനയിലെ ബ്യൂണിസ് ഐറിസില്‍ നവംബര്‍ 30 ഡിസംബര്‍ 1 തിയ്യതികളില്‍ നടക്കുന്ന ജി-20 ഉച്ചകോടിയുടെ മുന്നോടിയായി മോദി അമേരിക്ക, ജപ്പാന്‍ ഭരണാധികാരികളുമായി ചര്‍ച്ച നടത്തും. അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപുമായും ജപ്പാന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ഷിന്‍സോ അബേയുമായുമായുമാണ് മോദി ചര്‍ച്ച നടത്തുക. ഇതിനായി ചൊവ്വാഴ്ച തന്നെ മോദി അര്‍ജന്റീനയിലേക്ക് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞു.

നവംബര്‍ 29 മുതല്‍ ഡിസംബര്‍ ഒന്ന് വരെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ബ്യൂണിസ് ഐറിസിലുണ്ടാവുക. ജി-20 കൂട്ടായ്മയക്ക് കഴിഞ്ഞ പത്ത് വര്‍ഷത്തിനിടെ ലോകത്തിന്റെ സുസ്ഥിരമായ വികസനത്തിന് ഏറെ സംഭാവനകള്‍ നല്‍കാന്‍ കഴിഞ്ഞെന്ന് യാത്രയുടെ മുന്നോടിയായി പുറത്തിറക്കിയ സന്ദേശത്തില്‍ മോദി വ്യക്തമാക്കി.

ഇന്ത്യ പോലുള്ള വികസ്വര രാജ്യത്തിന് ജി-20 കൂട്ടായ്മയുടെ ഈ നിലപാടുകള്‍ ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗത്തില്‍ വളരുന്ന സാമ്പത്തിക ശക്തി കൂടിയാണ് ഇന്ത്യ. ഉച്ചകോടിയില്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രതിനിധികള്‍ ലോക സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥ, വ്യാപാരം, നികുതി വ്യവസ്ഥ എന്നിവയുടെ സാഹചര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്‍, ജോലി, സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം, സുസ്ഥിര വികസനം എന്നിവയുടെ ഭാവിയെ കുറിച്ചും ചര്‍ച്ച ചെയ്യുമെന്നും മോദി വ്യക്തമാക്കി.

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 20 രാജ്യങ്ങളുടെ തലവന്മാരാണ് ജി-20 ഉച്ചകോടിയില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നത്. അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപും ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷീ ജിന്‍പിങും റഷ്യന്‍ പ്രസിഡന്റ് വ്‌ളാഡിമര്‍ പുട്ടിനും ഒന്നിച്ച് വേദി പങ്കിടുന്നതും ജി-20 ഉച്ചകോടിയുടെ പ്രത്യേകതയാണ്. നിലവിലെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തില്‍ ലോകം ഉറ്റു നോക്കുന്നത് ഇവരിലേക്കാകും.

content highlights: Modi to Have Trilateral Meeting with Trump, Shinzo Abe in G-20 summit