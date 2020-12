വാഷിങ്ടണ്‍: കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിനായി വികസിപ്പിച്ച മൊഡേണ വാക്‌സിന് മനുഷ്യശരീരത്തില്‍ മൂന്നുമാസത്തോളം നിലനില്‍ക്കാനാകുന്ന ആന്റിബോഡികളെ ഉത്പാദിപ്പിക്കാന്‍ സഹായിക്കാനാകുമെന്ന് പഠനം.

മൊഡേണ വാക്‌സിന്‍ വികസിപ്പിക്കുന്നതില്‍ പങ്കെടുത്ത അമേരിക്കയിലെ നാഷണല്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോര്‍ അലര്‍ജീസ് ആന്‍ഡ് ഇന്‍ഫക്ഷ്യസ് ഡിസീസി(എന്‍.ഐ.എ.ഐ.ഡി.)ലെ ഗവേഷകരാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച പഠനം നടത്തിയത്. നേരത്തെ, കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന് മൊഡേണ വാക്‌സിന്‍ 94ശതമാനം ഫലപ്രദമാണെന്ന് വാര്‍ത്തകള്‍ പുറത്തെത്തിയിരുന്നു.

ആദ്യഘട്ട ക്ലിനിക്കല്‍ ട്രയലില്‍ പങ്കെടുത്തതും പ്രായപൂര്‍ത്തിയായവരുമായ യുവാക്കളും പ്രായമായവരും ഉള്‍പ്പെട്ട 34 പേരിലെ പ്രതിരോധ പ്രതികരണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഗവേഷക സംഘം ഇത്തരമൊരു നിഗമനത്തില്‍ എത്തിയത്.

ഇംഗ്ലണ്ട് ജേര്‍ണല്‍ ഓഫ് മെഡിസിനിലാണ് പഠനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. മനുഷ്യകോശങ്ങളെ കീഴ്‌പ്പെടുത്തുന്നതില്‍നിന്ന് സാര്‍സ് കോവ്-2 വൈറസിനെ തടയുന്ന ആന്റിബോഡികള്‍, പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ ദിവസങ്ങള്‍ കഴിയുന്നതിന് അനുസരിച്ച് ചെറുതായി നശിക്കും.

എന്നാല്‍ പരീക്ഷണത്തില്‍ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരിലും വാക്‌സിനേഷനു ശേഷം മൂന്നുമാസത്തോളം ആന്റിബോഡികള്‍ നിലനില്‍ക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്- പഠനം പറയുന്നു. mRNA-1273 എന്നു പേരിട്ടിരിക്കുന്ന വാക്‌സിന്‍, 28 ദിവസങ്ങളുടെ ഇടവേളയില്‍ രണ്ട് ഇന്‍ജക്ഷനായാണ് നല്‍കുന്നത്.

