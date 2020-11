വാഷിങ്ടണ്‍: അമേരിക്കന്‍ ബയോടെക്നോളജി കമ്പനിയായ മൊഡേണയുടെ പരീക്ഷണാത്മക കോവിഡ് 19 പ്രതിരോധ വാക്സിന്‍ 94.5 ശതമാനം ഫലപ്രദമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. മൊഡേണ തന്നെയാണ് തിങ്കളാഴ്ച ഇക്കാര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. മൂന്നാംഘട്ട പഠനത്തിന്റെ ഇടക്കാല അവലോകനറിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വാക്‌സിന് കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന് കഴിയുമെന്ന് മൊഡേണ അവകാശപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

'മൂന്നാംഘട്ട പഠനത്തില്‍ നിന്നുളള പോസിറ്റീവായ ഈ ഇടക്കാല വിശകലനം ഞങ്ങളുടെ വാക്‌സിന് ഗുരുതര കേസുള്‍പ്പടെയളള കോവിഡ് 19

പ്രതിരോധിക്കാന്‍ കഴിയുമെന്ന ആദ്യ ക്ലിനിക്കല്‍ സാധൂകരണമാണ് നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്.' മോഡേണയുടെ സി.ഇ.ഒ. സ്റ്റീഫന്‍ ബന്‍സെല്‍ പറഞ്ഞു.

ആഴ്ചകള്‍ക്കുള്ളില്‍ യുഎസിലും ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും വാക്‌സിന് അടിയന്തര അംഗീകാരത്തിനുളള അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കാനുളള തീരുമാനത്തിലാണ് കമ്പനി. വര്‍ഷാവസാനത്തോടെ 20 ദശലക്ഷം ഡോസുകള്‍ കയറ്റി അയയ്ക്കാന്‍ സാധിക്കുമെന്നാണ് കമ്പനി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

യുഎസ് നാഷണല്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹെല്‍ത്തിന്റെ സഹകരണത്തോടെ ഉല്പാദിപ്പിച്ച മൊഡേണ വാക്‌സിന്‍ 28 ദിവസത്തെ ഇടവേളയില്‍ രണ്ടുതവണയാണ് നല്‍കുന്നത്. വാക്‌സിന്‍ നല്‍കിയ 30,000 കോവിഡ് ബാധിതരില്‍ 95 പേരുടെ ഡേറ്റകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രാഥമിക ഫലം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

മൊഡേണയുടെ പ്രഖ്യാപനത്തെ ആവേശത്തോടെയാണ് വൈദ്യശാസ്ത്രലോകം സ്വീകരിച്ചത്. മൊഡേണയില്‍ നിന്നുളള വാര്‍ത്ത വളരെയധികം ഉത്സാഹമുണര്‍ത്തുന്നതാണെന്നും അടുത്ത കുറച്ചുമാസങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ വാക്സിന്‍ ലഭ്യമാകുമെന്ന ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം ഉയര്‍ത്തുന്നതാണെന്നും ലണ്ടന്‍ ഇംപീരിയല്‍ കോളേജിലെ പ്രൊഫസര്‍ പീറ്റര്‍ ഓപണ്‍ഷാ പറഞ്ഞു.

'പ്രായപൂര്‍ത്തിയായ, വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടുന്ന, വയോധികരുള്‍പ്പടെയുളള യുഎസിലെ 30,000 പേരില്‍ നടത്തിയ ട്രയലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുളളതാണ് മൊഡേണയുടെ പ്രസ് റിലീസ്. കോവിഡ് 19 ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്ന ദുര്‍ബല വിഭാഗങ്ങളില്‍ പോലും കോവിഡ് വാക്സിന്‍ കാര്യക്ഷമമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു എന്നുളളത് നമുക്ക് ആത്മവിശ്വാസം നല്‍കുന്നതാണ്.' പ്രൊഫസര്‍ പറയുന്നു.

