ബെര്‍ലിന്‍: ഫോട്ടോഷൂട്ടിനിടെ പുള്ളിപ്പുലികളുടെ ആക്രമണത്തില്‍ മോഡലിന് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. കിഴക്കന്‍ ജര്‍മനിയിലാണ് സംഭവം. ജസീക്ക ലെയ്‌ഡോല്‍ഫ് എന്ന മോഡലാണ് ഗുരുതര പരിക്കുകളോടെ രക്ഷപ്പെട്ടത്.

കിഴക്കന്‍ ജര്‍മനിയിലെ നെബ്രയില്‍ പ്രായമേറിയ മൃഗങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന കേന്ദ്രത്തിലായിരുന്നു സംഭവം. പുലികളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന മേഖലയ്ക്ക് സമീപത്തേക്ക് മോഡലായ ജസീക്ക സ്വമേധയ ഇറങ്ങിയപ്പോഴാണ് ആക്രമണത്തിനിരയായത്. ട്രോയ്, പാരിസ് എന്നീ പുലികളാണ് ജസീക്കയെ ആക്രമിച്ചതെന്ന് അധികൃതര്‍ പറഞ്ഞു.

ആക്രമണ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഹെലികോപ്ടറിലാണ് ജസീക്കയെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയത്. ജസീക്കയുടെ തലയ്ക്കും കഴുത്തിനും ഗുരുതര പരിക്കേറ്റതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു. പുലികള്‍ തന്റെ കഴുത്തിലും തലയിലും ചെവിയിലും കടിച്ചതായി ജസീക്ക ബിബിസിയോട് പ്രതികരിച്ചു.

ബിര്‍ഗിറ്റ് സ്റ്റാച്ചേ എന്നയാളാണ് മൃഗങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന കേന്ദ്രത്തിന്റെ നടത്തിപ്പുകാരന്‍. പുലികള്‍ ആക്രമിക്കാന്‍ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുത്തിരുന്നുവെന്നും അത് അവഗണിച്ചാണ് അവയുടെ സമീപത്തേക്ക് ജസീക്ക പോയതെന്നുമാണ് സംഭവത്തെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചത്.

പ്രമുഖ മോഡലായ ജസീക്ക ലെയ്‌ഡോള്‍ഫ് വെബ്‌സൈറ്റില്‍ സ്വയം വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് മൃഗസ്‌നേഹി എന്നാണ്. കുതിര, പ്രാവ്, പൂച്ചകള്‍, മയില്‍, തത്ത തുടങ്ങിയ നിരവധി പക്ഷി മൃഗങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അവരുടെ വെബ്‌സൈറ്റില്‍ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.

