പാരിസ്: നഗരത്തിലെ റോഡുകളും പൊതുസ്ഥലങ്ങളും ശുചീകരിക്കാനുപയോഗിക്കുന്ന ജലത്തില്‍ പുതിയ കൊറോണവൈറസിന്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തി. വളരെ ചെറിയ അളവിലാണ് വൈറസ് സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാല്‍ കുടിക്കാനായി വിതരണം ചെയ്യുന്ന വെള്ളത്തില്‍ അപകടമില്ലെന്ന് അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു.

പാരിസിലും സമീപപ്രദേശങ്ങളിലും നിന്ന് ശേഖരിച്ച സാംപിളുകളുടെ പരിശോധനയിലാണ് ജലത്തില്‍ വൈറസടങ്ങിയിരിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയത്. പരിശോധന നടത്തിയ 27 ജലസാംപിളുകളില്‍ നാലെണ്ണത്തില്‍ കൊറോണവൈറസിനെ കണ്ടെത്തി. ഇതിനെ തുടര്‍ന്ന് ജലവിതരണം അടിയന്തരമായി നിര്‍ത്തിവച്ചതായി അധികൃതര്‍ ഞായറാഴ്ച അറിയിച്ചു.

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിന് ഇതുമായി യാതൊരു ബന്ധമില്ലെന്നും നിലവില്‍ സുരക്ഷിതമാണെന്നും അതിനാല്‍ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും നഗരസഭാ പരിസ്ഥിതി ഉദ്യോഗസ്ഥയായ സീലിയ ബ്ലോവല്‍ അറിയിച്ചു. നഗരശുചീകരണത്തിനും പാര്‍ക്കുകളിലേയും ഉദ്യാനങ്ങളിലേയും ചെടികള്‍ നനയ്ക്കുന്നതിനും സൈന്‍ നദിയില്‍ നിന്നും ഓര്‍ക്ക് കനാലില്‍ നിന്നുമാണ് വെള്ളമെത്തിക്കുന്നത്.

കൂടുതല്‍ നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മേഖലാആരോഗ്യ ഏജന്‍സിയോട് വിശകലനം ആവശ്യപ്പെട്ടതായി സീലിയ വ്യക്തമാക്കി. ഫ്രാന്‍സില്‍ കോവിഡ്-19 മൂലം ഞായറാഴ്ച മരണമടഞ്ഞവര്‍ 395 ആണ്. വൈറസ് ബാധ മൂലം ആകെ 19,718 പേരാണ് ഇതു വരെ രാജ്യത്ത് മരിച്ചത്. മരണനിരക്കില്‍ ഇപ്പോള്‍ കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട്.

