വാഷിങ്ടണ്‍: ജീവനക്കാര്‍ക്ക് സ്ഥിരമായി സ്വന്തം വീടുകളിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യാനുള്ള അവസരം നല്‍കാനൊരുങ്ങി മൈക്രോസോഫ്റ്റ് കമ്പനി. കോവിഡ് വ്യാപനം മൂലം ജീവനക്കാര്‍ക്ക് വര്‍ക്ക് ഫ്രം ഹോം സൗകര്യമൊരുക്കിയ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് താത്പര്യമുള്ള ജീവനക്കാര്‍ക്ക് അതേ സൗകര്യത്തില്‍ സ്ഥിരമായി തുടരാന്‍ അവസരം നല്‍കുമെന്ന് യുഎസ് ടെക്‌നോളജി മാധ്യമമായ ദ വെര്‍ജ് വെള്ളിയാഴ്ച റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. ഇതോടെ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് സ്വന്തം വീടുകളിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യാനുള്ള വ്യവസ്ഥകള്‍ ദീര്‍ഘിപ്പിക്കുന്ന കമ്പനികളില്‍ മൈക്രോസോഫ്റ്റും ഉള്‍പ്പെടും.

ആരോഗ്യപ്രതിസന്ധി നിലനില്‍ക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അതിന്റെ യുഎസിലെ ഓഫീസുകള്‍ അടുത്ത കൊല്ലം ജനുവരി വരെ തുറന്ന് പ്രവര്‍ത്തിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ലെന്ന് ദ വെര്‍ജിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഓഫീസുകള്‍ തുറന്നു പ്രവര്‍ത്തിക്കാനാരംഭിക്കുന്നതോടെ താത്പര്യമുള്ള ജീവനക്കാര്‍ക്ക് വര്‍ക്ക് ഫ്രം ഹോമില്‍ തുടരാമെന്നാണ് കമ്പനി വ്യക്തമാക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ ഭൂരിഭാഗം ജീവനക്കാര്‍ വര്‍ക്ക് ഫ്രം ഹോം തിരഞ്ഞെടുത്താല്‍ കമ്പനിയ്ക്ക് ഓഫീസുകള്‍ ഒഴിവാക്കേണ്ടി വരും.

പുതിയ രീതിയില്‍ ചിന്തിക്കാനും ജീവിക്കാനും ജോലി ചെയ്യാനും കോവിഡ് ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുകയാണെന്നും വാണിജ്യതാത്പര്യങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം ജീവനക്കാരുടെ താത്പര്യങ്ങള്‍ക്കും കമ്പനി പ്രാധാന്യം നല്‍കുന്നുണ്ടെന്നും മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ചീഫ് പീപ്പിള്‍ ഓഫീസര്‍ കാത്‌ലീന്‍ ഹോഗന്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്കയച്ച കുറിപ്പില്‍ സൂചിപ്പിച്ചതായി മാധ്യമറിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. എന്നാല്‍ എഎഫ്പിയ്ക്ക് നല്‍കിയ വാര്‍ത്താക്കുറിപ്പില്‍ വര്‍ക്ക് ഫ്രം ഹോം സ്ഥിരമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.

സ്ഥിരമായി വര്‍ക്ക് ഫ്രം ഹോമില്‍ തുടരുന്നതിന് മാനേജര്‍മാരുടെ അംഗീകാരം ആവശ്യമുണ്ട്. അതേ സമയം ജോലിയുടെ 50 ശതമാനം ഓഫീസിന് പുറത്ത് നിന്ന് പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ മാനേജരുടെ അനുമതി ആവശ്യമില്ലെന്നാണ് സൂചന. ലാബുകളിലും മറ്റു ജീവനക്കാരുടെ പരിശീലനത്തിനും നിയമിക്കപ്പെട്ട ജീവനക്കാര്‍ക്ക് വര്‍ക്ക് ഫ്രം ഹോം സൗകര്യത്തിന് അര്‍ഹത ലഭിക്കില്ല. ജീവനക്കാരെ യുഎസിലുടനീളമോ രാജ്യത്തിന് പുറത്തോ നിയമിക്കാന്‍ സാധ്യയുണ്ടെന്ന് കമ്പനിയുടെ സഹസ്ഥാപകനായ ബില്‍ഗേറ്റ്‌സ് ജീവനക്കാരെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ജൂണ്‍ അവസാനം വരെ 1,63,000 പേര്‍ക്കാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് തൊഴിലവസരം നല്‍കിയത്. ഇതില്‍ 96,000 പേര്‍ യുഎസ് ഓഫീസുകളിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പോലെയുള്ള ടെക് കമ്പനികള്‍ ഇതിനോടകം തന്നെ വര്‍ക്ക് ഫ്രം ഹോം സൗകര്യം സ്ഥിരപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു. സോഷ്യല്‍ നെറ്റ് വര്‍ക്ക് ജീവനക്കാരില്‍ പകുതിയോളം പേര്‍ക്ക് 5-10 വര്‍ഷം വരെ വര്‍ക്ക് ഫ്രം ഹോമില്‍ തുടരാമെന്ന് ഫെയ്‌സ് ബുക്ക് മേധാവി മാര്‍ക്ക് സക്കര്‍ബര്‍ഗ് അറിയിച്ചിരുന്നു.

Content Highlights: Microsoft To Let Employees Work From Home Permanently Says Report