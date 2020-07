പാരീസ്: ഫ്രഞ്ച് ആൽപ്സിലെ മോണ്ട് ബ്ലാങ്ക് പർവ്വതനിരയിലെ മഞ്ഞുപാളികൾ ഉരുകുമ്പോൾ കൂടുതൽ രഹസ്യങ്ങൾ പുറത്തുവരുന്നു. 1966-ലെ പഴയ ഇന്ത്യൻ പത്രങ്ങളാണ് പർവ്വതനിരയിൽനിന്നും ഇത്തവണ ലഭിച്ചത്. ചമോണിക്സ് സ്കിയിങ് ഹബ്ബിന് സമീപം കഫേ നടത്തുന്ന ടിമോത്തീ മോട്ടിൻ എന്നയാളാണ് പഴയ ഇന്ത്യൻ പത്രങ്ങളുടെ നിരവധി കോപ്പികൾ ഇവിടെനിന്നു കണ്ടെത്തിയത്.

നാഷ്ണൽ ഹെറാൾഡ്, ദി ഇക്കണോമിക്സ് ടൈംസ് എന്നീ പത്രങ്ങളാണ് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മോട്ടിന് ലഭിച്ചത്. 'ഇന്ദിര ഗാന്ധി ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയാകും' എന്ന പ്രധാന വാർത്ത ഒന്നാം പേജിൽ നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള പത്രങ്ങളാണിവ. 1966 ജനുവരി 24-ന് ഈ പർവ്വതനിരയിക്ക് സമീപം ഇടിച്ചുതകർന്ന എയർ ഇന്ത്യ ബോയിങ് 707 എന്ന വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പത്രങ്ങളാണിതെന്നാണ് സൂചന. 177 പേരുടെ ജീവനാണ് അപകടത്തിൽ അന്ന് നഷ്ടമായിരുന്നത്.

ആറ് പതിറ്റാണ്ടോളം മഞ്ഞ് മൂടിക്കിടന്നിരുന്ന പത്രങ്ങൾ കണ്ടെത്താനായതിനാൽ താൻ ഭാഗ്യവാനാണ്. കണ്ടെടുത്ത പത്രങ്ങൾ നല്ല അവസ്ഥയിലാണെന്നും അവയിലെ വാർത്തകൾ വായിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും മോട്ടിൻ വ്യക്തമാക്കിയതായി എ.എഫ്.പി വാർത്താ ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

അപകട മേഖലയിൽനിന്നു നേരത്തെയും മോട്ടിൻ പത്രങ്ങളടക്കം നിരവധി വസ്തുക്കൾ ശേഖരിച്ചിരുന്നു. ഇവയെല്ലാം തന്റെ കഫേയിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന അപകടത്തിന്റെ അവശേഷിപ്പുകളെല്ലാം ഒളിപ്പിച്ചുവെച്ച് വിൽക്കുന്നതിനെക്കാൾ സന്ദർശകർക്കായി പ്രദർശിപ്പിക്കാനാണ് തനിക്ക് താൽപര്യമെന്നും മോട്ടിൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

