ന്യൂയോര്‍ക്ക്: പഞ്ചാബ് നാഷണല്‍ ബാങ്ക് (പി എന്‍ ബി)തട്ടിപ്പിനെ തുടര്‍ന്ന് രാജ്യംവിട്ട വിവാദവ്യവസായി മെഹുല്‍ ചോക്‌സി ചതിയനാണെന്നും ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചയക്കുമെന്നും ആന്റിഗ്വാ ആന്‍ഡ് ബര്‍ബൂഡ പ്രധാനമന്ത്രി ഗാസ്റ്റണ്‍ ബ്രൗണ്‍.

മെഹുല്‍ ചോക്‌സി ചതിയനാണെന്ന വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിന് യാതൊരു ഗുണവും ലഭിക്കാനില്ല. ചോക്‌സിയുടെ അപേക്ഷകള്‍ എല്ലാം തള്ളിക്കളഞ്ഞതിനു ശേഷം അദ്ദേഹത്തെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചയക്കും. ഇന്ത്യയില്‍ ചോക്സിക്കെതിരെയുള്ള കേസുകളില്‍ അദ്ദേഹത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിന് ഇന്ത്യന്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകില്ല- ബ്രൗണ്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

പി എന്‍ ബി കേസിലെ മുഖ്യപ്രതിയായ ചോക്‌സി, കഴിഞ്ഞവര്‍ഷം ജനുവരിയിലാണ് രാജ്യംവിട്ടത്. തട്ടിപ്പ് പുറത്തെത്തുന്നതിന് രണ്ട് മാസം മുമ്പുതന്നെ ആന്റിഗ്വ ആന്‍ഡ് ബര്‍ബൂഡയില്‍ പൗരത്വം നേടുന്നതിനുള്ള രേഖകള്‍ ചോക്‌സി തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു. നിലവില്‍ ആന്റിഗ്വ ബര്‍ബൂഡയും ഇന്ത്യയും തമ്മില്‍ കുറ്റവാളി കൈമാറ്റ കരാര്‍ ഇല്ല.

