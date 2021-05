സെയ്ന്റ് ജോണ്‍സ്: ആന്റിഗ്വയില്‍ നിന്ന് ക്യൂബയിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ ഡൊമിനിക്കന്‍ പോലീസിന്റെ പിടിയിലായ മെഹുല്‍ ചോക്‌സിയെ നാടുകടത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് കോടതി ബുധനാഴ്ച വരെ നീട്ടി. പോലിസ് കസ്റ്റഡിയിലുള്ള ചോക്‌സിയുടെ ചിത്രം ശനിയാഴ്ച മാധ്യമങ്ങള്‍ക്ക് ലഭിച്ചു. ചോക്‌സിയ്ക്ക് മെഡിക്കല്‍, കോവിഡ് പരിശോധനകള്‍ നടത്താനും കോടതി നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിരുന്നു. കോവിഡ് പരിശോധനയില്‍ ചോക്‌സി നെഗറ്റീവാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയതായി പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

നിയമവിരുദ്ധമായാണ് തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് തടഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ചോക്‌സി സമര്‍പ്പിച്ച ഹേബിയസ് കോര്‍പസ് ഹര്‍ജിയും കോടതി ബുധനാഴ്ച പരിഗണിക്കും. അനധികൃതമായി രാജ്യത്ത് പ്രവേശിച്ചു എന്ന കുറ്റം ചുമത്തിയാണ് ചോക്‌സിയെ ഡൊമിനിക്ക തടവിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് കേസിലെ പ്രധാന പ്രതിയായ ചോക്‌സിയെ വിട്ടുകിട്ടുന്നത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് തടസം സൃഷ്ടിക്കാനിടയുണ്ട്.

പഞ്ചാബ് നാഷണല്‍ ബാങ്കിലെ കോടികളുടെ തട്ടിപ്പ് സംബന്ധിച്ച വിവരം പുറത്തു വരുന്നതിന് മുമ്പാണ് ചോക്‌സി ആന്റിഗ്വയിലേക്ക് കടന്നത്. ചോക്‌സിയുടെ ആന്റിഗ്വന്‍ പൗരത്വം റദ്ദാക്കാന്‍ ഇന്ത്യ സമ്മര്‍ദ്ദം ചെലുത്തിയിരുന്നു. ഇതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് ചോക്‌സി ക്യൂബയിലേക്ക് കടക്കാന്‍ശ്രമിച്ചതെന്നാണ് നിഗമനം. ചോക്‌സിയെ ആന്റിഗ്വയിലേക്ക് തിരികെയെത്തിക്കാന്‍ സമ്മതമല്ലെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ഗാസ്റ്റന്‍ ബ്രൗണ്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ചോക്‌സിയെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരികെ എത്തിക്കുന്ന കാര്യത്തില്‍ ഡൊമിനികയും ഇന്ത്യയുമായി ആന്റിഗ്വ ചര്‍ച്ച നടത്തിയിരുന്നു.

