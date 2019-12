മിഷിഗണ്‍: കുടുംബങ്ങള്‍ പലതും പാരമ്പര്യമായി കൈമാറാറുണ്ട്. സ്വര്‍ണം, സ്വത്ത്, പരമ്പരാഗത അറിവുകള്‍ എന്നിവയില്‍ തുടങ്ങി രുചികൂട്ടുകള്‍ വരെ ഇത്തരത്തില്‍ പാരമ്പര്യമായി കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതില്‍പ്പെടുന്നു. എന്നാല്‍ എന്നാല്‍ മിഷിഗണിലെ ഒരു കുടുംബം കൈമാറുന്നത് ഇതൊന്നുമല്ല, ഒരു കേക്കാണ്. അതും 141 വര്‍ഷം പഴക്കമുള്ള ഫ്രൂട്ട് കേക്ക്.

കേക്കിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവകാശി ജൂലി റൂട്ടിംഗര്‍ എന്ന വനിതയാണ്. 1878 ലാണ് ഈ ഫ്രൂട്ട് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഫിഡെലിയ ഫോര്‍ഡ് എന്ന സ്ത്രീയായിരുന്നു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയത്. അവധിക്കാലത്ത് മുറിക്കാനായി കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ അവര്‍ അത് ഒരു വര്‍ഷക്കാലം സൂക്ഷിച്ചു. അത്തരത്തില്‍ ഒരു വര്‍ഷം കേക്ക് സൂക്ഷിക്കുന്ന രീതി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതും ഫോര്‍ഡ് ആയിരുന്നു.

എന്നാല്‍ അടുത്ത അവധിക്കാലത്ത് കേക്ക് മുറിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഫിഡെലിയ ഫോര്‍ഡ് മരണമടഞ്ഞു. ഫിഡെലിയ ഫോര്‍ഡിന്റെ കുടുംബം അവരുടെ കഠിന പ്രയത്‌നത്തിന്റെ ഫലമായാണ് കേക്കിനെ കണ്ടത്. അവരോടുള്ള ബഹുമാനാര്‍ത്ഥം കുടുംബം ആ കേക്ക് സുക്ഷിച്ചു.

2013ല്‍ മരിക്കുന്നതുവരെ, ജൂലി റൂട്ടിംഗറുടെ പിതാവ് മോര്‍ഗന്‍ ഫോര്‍ഡിന്റെ കൈവശമായിരുന്നു ഈ കേക്ക്. അദ്ദേഹം ഫിഡെലിയ ഫോര്‍ഡിന്റെ കൊച്ചുമകനായിരുന്നു. അദ്ദേഹമാണ് പുരാതന കേക്കിനെ ഒരു ഗ്ലാസ് പാത്രത്തിലാക്കി സൂക്ഷിച്ചത്. അതുപോല തന്നെ കേക്ക് ഇന്നും സൂക്ഷിക്കുന്നു.

Julie Ruttinger with 141-year-old fruitcake. Photo: AP

തന്റെ 93 വര്‍ഷം നീണ്ട ജീവിതത്തില്‍ കുടുംബത്തിന്റെ പൈതൃകമായ ഫ്രൂട്ട്‌കേക്ക് മുറുകെപ്പിടിച്ച മോര്‍ഗന്‍ ഫോര്‍ഡ് പള്ളിയിലും കുടുംബ സംഗമങ്ങളിലും അത് പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുകയും അതിന്റെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കഥകള്‍ പങ്കിടുകയും ചെയ്തു. 2003 ഡിസംബറില്‍ 'ദി ടുനൈറ്റ് ഷോ' യില്‍ അദ്ദേഹം കേക്ക് പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചു. അവതാരകനൊപ്പം കേക്കിന്റെ ഒരു കഷണം എടുത്ത് രുചിച്ച അദ്ദേഹം അതിന് ഇടിച്ച് പൊടിച്ച ഗോതമ്പിന്റെ രുചിയാണെന്നും പറഞ്ഞു.

എന്നാല്‍ ഇതാണ് ഏറ്റവും പഴക്കുള്ള കേക്ക് എന്ന ഗിന്നസ് റക്കോഡ് കൈവശം വെയ്ക്കുന്നതെന്ന് ധരിക്കരുത്. പഴക്കത്തന്റെ കാര്യത്തില്‍ ഗിന്നസ് റെക്കോഡ് നേടിയ കേക്കിന്റെ അടുത്തെങ്ങും മിഷിഗണ്‍ ഫാമിലിയുടെ ഈ കേക്ക് എത്തില്ല. അത് 4176 വര്‍ഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു കേക്കിനാണ്. ഈജിപ്റ്റില്‍ ശവകുടീരത്തില്‍ നിന്ന്‌ ലഭിച്ച ഈ കേക്ക് സ്വിറ്റ്‌സര്‍ലന്‍ഡിലെ ഒരു മ്യൂസിയത്തിലാണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്.

