വാഷിങ്ടണ്‍: തിന്മയുടെ മേല്‍ ഒരിക്കല്‍ കൂടി നന്മയ്ക്ക് വിജയം വരിക്കാന്‍ സാധിക്കട്ടെയെന്ന് അമേരിക്കയിലെ ഹിന്ദുസമൂഹത്തിന് നവരാത്രി ആശംസകള്‍ നേര്‍ന്നുകൊണ്ട്‌ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാര്‍ഥി ജോ ബൈഡനും വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാര്‍ഥി കമലാഹാരിസും പറഞ്ഞു.

യുഎസിലും ലോകത്തിലെ മറ്റെല്ലാ ഭാഗത്തും നവരാത്രി ഉത്സവം ആഘോഷിക്കുന്ന എല്ലാവര്‍ക്കും തന്റെയും ഭാര്യ ജില്ലിന്റെയും ആശംസ ബൈഡന്‍ ട്വീറ്റിലൂടെ അറിയിച്ചു. തിന്മയുടെ മേല്‍ വീണ്ടും നന്മ വിജയിക്കട്ടെയെന്നും എല്ലാവര്‍ക്കും പുതിയ തുടക്കവും അവസരങ്ങളും ലഭിക്കട്ടെയെന്നും ജോ ബൈഡന്‍ ട്വീറ്റില്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

As the Hindu festival of Navratri begins, Jill and I send our best wishes to all those celebrating in the U.S. and around the world. May good once again triumph over evil — and usher in new beginnings and opportunity for all. — Joe Biden (@JoeBiden) October 17, 2020

നവരാത്രിയുടെ ആഘോഷവേള നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ ഉയര്‍ച്ചയ്ക്കായി പ്രവര്‍ത്തിക്കാനുള്ള പ്രേരണയാവട്ടെയെന്നും അതിലൂടെ കൂടുതല്‍ മെച്ചപ്പെട്ട അമേരിക്ക പടുത്തുയര്‍ത്താന്‍ സാധിക്കട്ടെയെന്നും കമലാ ഹാരിസ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. അമേരിക്കയിലെ ഹിന്ദുക്കളായ സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്കും കുടുംബങ്ങള്‍ക്കും തന്റെയും ഭര്‍ത്താവ് ഡഗ്ലസ് എംഹോഫിന്റെയും ആശംസയും കമലാ ഹാരിസ് അറിയിച്ചു.

.@DouglasEmhoff and I wish our Hindu American friends and family, and all those celebrating, a very Happy Navratri! May this holiday serve as an inspiration to all of us to lift up our communities and build a more inclusive and just America. — Kamala Harris (@KamalaHarris) October 17, 2020

യുഎസിലെ നാല്‍പത് ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ഇന്ത്യന്‍-അമേരിക്കന്‍ സമൂഹത്തില്‍ 25 ലക്ഷത്തോളം പേര്‍ക്ക് വോട്ടവകാശമുണ്ടെന്നാണ് കണക്ക്. പ്രധാന മണ്ഡലങ്ങളായ ടെക്‌സാസ്, മിഷിഗണ്‍, ഫ്‌ളോറിഡ,പെന്‍സില്‍വാനിയ എന്നിവടങ്ങളില്‍ മാത്രം 13 ലക്ഷത്തോളം ഇന്ത്യന്‍-അമേരിക്കന്‍ വോട്ടര്‍മാരുണ്ട്. ഓഗസ്റ്റില്‍ ഗണേശ ചതുര്‍ഥി ആഘോഷവേളയിലും ഡെമോക്രാറ്റിക് സ്ഥാനാര്‍ഥികള്‍ ഇന്ത്യന്‍ സമൂഹത്തിന് ആശംസ നേര്‍ന്നിരുന്നു.

