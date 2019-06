ബ്യൂണസ് ഐറിസ്: രണ്ട് രാജ്യങ്ങളെയാകെ ഇരുട്ടിലാക്കിയ ഒരു വൈദ്യുതി തടസമാണ് ഇപ്പോള്‍ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലെ സംസാര വിഷയം. ഞായറാഴ്ചയാണ് അര്‍ജന്റീനയെയും ഉറുഗ്വായും സമ്പൂര്‍ണമായി ഇരുട്ടിലാക്കിയ വൈദ്യുതി തകരാറുണ്ടായത്.

വൈദ്യുതി വിതരണ സംവിധാനത്തിലുണ്ടായ വലിയ തകരാറാണ് ഇരു ലാറ്റിനമേരിക്കന്‍ രാജ്യങ്ങളെയും ഇരുട്ടിലാക്കിയതെന്ന് കമ്പനികള്‍ വ്യക്തമാക്കി. ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിലും ഇതിനു മുന്‍പ് ഇതുപോലൊരു വൈദ്യുതി മുടക്കം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. 4.8കോടി ജനങ്ങളാണ് വൈദ്യുതിയില്ലാതെ വലഞ്ഞത്.

അര്‍ജന്റീനയില്‍ ആരംഭിച്ച സാങ്കേതിക തകരാര്‍ മൂലം ബ്രസീല്‍ പരാഗ്വേ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലും വൈദ്യുത ബന്ധം തകരാറിലായതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ട്. പ്രാദേശിക സമയം രാവിലെ ഏഴോടെയാണ് ഉറൂഗ്വായിലും അര്‍ജന്റീനയിലും വൈദ്യുതി വിതരണം തടസപ്പെട്ടത്. ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ട്രെയ്‌നുകള്‍ ഉള്‍പ്പടെ നിശ്ചലമായത് ജനങ്ങളെ പരിഭ്രാന്തരാക്കി. ഇരുട്ടിലായ നഗരങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലാണ്. വൈദ്യുതി വൈകാതെ പുനഃസ്ഥാപിച്ചു.

വിഷയത്തില്‍ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

